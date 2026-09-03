Base naval en Tierra del Fuego: Milei anunció que ampliará los recursos de Defensa por el avance petrolero en Malvinas

Javier Milei anunció la creación de una base naval en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lo confirmó en la cadena nacional en relación a las Islas Malvinas, en marco del avance del desarrollo del yacimiento Sea Lion por parte del Reino Unido.

«Firmaremos hoy mismo un Decreto de Necesidad y Urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones», precisó el mandatario.

«Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante en el polo sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina», añadió.

Como se venía especulando, el mensaje del mandatario estuvo relacionado al anuncio de Navitas Petroleum Development and Production Ltd. (NPDP) en julio de este año, que oficializó la adquisición del 65% del bloque PL001.

Se trata de su segunda unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés), OSX-1, por un valor de 125 millones de dólares.

Según detalló el medio Agenda Malvina en su momento, los recursos potenciales están certificados por más de 1.300 millones de barriles de petróleo, y buscan conectar ambos desarrollos mediante tuberías submarinas, con el objetivo de optimizar su explotación.

Qué había dicho el Gobierno sobre la base naval en Tierra del Fuego hace unos meses

A través de su informe de gestión en mayo de este año, el por entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles del radar de LeoLabs en Tolhuin y la Base Naval Integrada de Ushuaia mediante información del Ministerio de Defensa.

En el escrito que entregó a la Cámara de Diputados, aclaró que el radar no está operativo y despejó dudas en la oposición con respecto a una creciente alineación con Washington que, cualquier cooperación futura con otros paises, se limitará «a los marcos de transparencia y control parlamentario vigentes».

Según el informe, hubo avances concretos en la obra como planimetría inicial, estudios, movimientos y nivelación de suelo, basamento, platea y traza parcial de la red sanitaria. Pero aclaró que la fase inicial, pautada para dos años, iba a avanzar de acuerdo con la disponibilidad financiera.