Malvinas: Tierra del Fuego le pidió al Congreso derogar el tratado de inversiones con el Reino Unido

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, le solicitó formalmente al Congreso de la Nación la derogación de la Ley 24.184, norma que ratificó en los años noventa el convenio bilateral de promoción y protección de inversiones entre la Argentina y el Reino Unido.

El funcionario del gobierno de Gustavo Melella consideró contradictorio otorgar concesiones comerciales y jurisdiccionales a una potencia ocupante: «Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184. Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas. Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio», sostuvo en una comunicación enviada a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación.

Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio». Andrés Dachary.

El origen de la Ley 24.184 y la cláusula de prórroga por 15 años

El convenio fue firmado en Londres en diciembre de 1990 y aprobado por el parlamento argentino en noviembre de 1992 durante la presidencia de Carlos Menem, en el marco de los Acuerdos de Madrid que normalizaron las relaciones bilaterales tras la guerra de 1982.

Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184 (Tratado de Inversiones con el Reino Unido ). Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas #Malvinas.



Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de "nación más… — Andrés Dachary (@ADachary) September 7, 2026

A lo largo de sus 14 artículos, el tratado fija las condiciones de amparo para los capitales británicos en territorio argentino:

Trato de nación más favorecida: Impide dispensar a los inversores británicos un tratamiento legal o tributario inferior al otorgado a empresas locales o de terceros países.





Impide dispensar a los inversores británicos un tratamiento legal o tributario inferior al otorgado a empresas locales o de terceros países. Garantías económicas: Asegura la libre transferencia de ganancias y dividendos al exterior, además de blindar a las compañías frente a expropiaciones sin indemnización previa.





Asegura la libre transferencia de ganancias y dividendos al exterior, además de blindar a las compañías frente a expropiaciones sin indemnización previa. Prórroga por 15 años: En caso de que el Estado argentino decida denunciar o dar de baja el acuerdo, las inversiones vigentes continuarán protegidas bajo estas disposiciones durante una década y media adicional.





En caso de que el Estado argentino decida denunciar o dar de baja el acuerdo, las inversiones vigentes continuarán protegidas bajo estas disposiciones durante una década y media adicional. Arbitraje internacional: Habilita a tribunales externos fuera del país para resolver litigios entre los inversores y el Estado nacional.

Denuncias del Gobierno contra petroleras y la Base Naval en Tierra del Fuego

La ofensiva legislativa impulsada desde Ushuaia coincide con el reciente endurecimiento diplomático de la Casa Rosada. En cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció una ampliación presupuestaria en el área de Defensa para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en la zona disputada.

En esa sintonía, el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, formalizaron una denuncia penal ante la Cámara Federal porteña por presunta infracción a la Ley 26.659. La acción judicial recayó sobre las firmas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., acusadas de desarrollar tareas de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en el yacimiento offshore Sea Lion, al norte del archipiélago malvinense.