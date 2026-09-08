Adrián Ravier dará otra conferencia antes de la Mesa Política de Karina Milei: a qué hora

El vocero presidencial, Adrián Ravier, vuelve a su horario habitual para encarar su 11° conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Su presentación se realizará este mismo martes, en la previa de un nuevo encuentro de la Mesa Política liderada por Karina Milei.

En simultáneo, el presidente Javier Milei mantendrá una reunión con el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia.

Adrián Ravier en conferencia: los detalles de la agenda del Gobierno

Mientras Javier Milei recibe al vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, Adrian Ravier estará dando inicio a su habitual conferencia de los martes. Está previsto que la actividad comience a las 11.

Aunque aún no se revelaron los detalles de su intervención, se espera que realice anuncios en materia económica y adelante proyectos de la agenda gubernamental. Por la tarde, tras su transmisión, se llevará a cabo una nueva reunión de la mesa política del Gobierno.

Lo que dejó la anterior conferencia de Adrián Ravier

En su décima conferencia, realizada el 1 de septiembre, Adrián Ravier destacó la baja de la inflación, la pobreza y la indigencia, la mejora de la seguridad y la creación de empleo.

También ponderó el nuevo programa de créditos hipotecarios impulsado por Luis Caputo, que permitirá a 18.000 familias acceder a su primera vivienda. Ravier sostuvo que la iniciativa puede reactivar además la construcción.

En contraste, reconoció que la apertura económica puede generar cierres de empresas y desempleo, al referirse implícitamente al caso FATE. “Si los neumáticos costaban tres veces más de lo que cuestan hoy, había que revisar algo ahí”, señaló. También defendió los aumentos tarifarios y afirmó que los servicios estaban “muy atrasados” desde la gestión anterior.

Sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil, anticipó una nueva reunión con las centrales obreras, luego de que la última mesa de diálogo terminara sin acuerdo.

El principal anuncio político fue la confirmación de que Milei realizará este jueves a las 21 una cadena nacional dedicada a Malvinas. Ravier afirmó que la cuestión es una “prioridad” y señaló que el discurso se trabaja junto al canciller Pablo Quirno. Santiago Caputo, en tanto, resumió la postura oficial: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro”.

Ravier también tomó distancia de Juan Pablo Carreira, quien había culpado al Partido Comunista Chino por la tragedia en Nepal: “Como vocero del Presidente y del Gobierno, damos respuestas a nuestras cuentas oficiales, la de vocería y OPRA, nada más”.

Además, elogió a Lionel Messi y respaldó el regreso de la Fórmula 1 al país, con la expectativa de que Franco Colapinto vuelva para “sumar puntos” en Buenos Aires. Finalmente, afirmó que Victoria Villarruel “no es parte del Gobierno”, sino que solo cumple una función institucional.