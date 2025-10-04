Recibió el alta el intendente de San Martín de los Andes, tras una operación de urgencia: qué le pasó

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, recibió el alta médica este sábado al mediodía. A última hora del viernes fue intervenido de urgencia quirúrgicamente, luego de sufrir una descompensación en la ciudad de Neuquén. ¿Qué le pasó? Los detalles sobre su salud.

El jefe comunal fue operado por una obstrucción renal detectada durante una serie de estudios médicos. Según comunicaron desde el Municipio, se recupera satisfactoriamente.

La situación de salud de Saloniti se desató el viernes por la mañana. El intendente se encontraba en la capital neuquina desde el miércoles, cumpliendo una intensa agenda oficial que incluía reuniones con el gobernador Rolando Figueroa. Luego de descompensarse, fue trasladado e internado en la Clínica San Agustín.

El intendente de San Martín de los Andes permanecerá de licencia

Los estudios realizados confirmaron el diagnóstico de una obstrucción renal, lo que obligó al equipo médico a realizar una intervención quirúrgica ese mismo viernes por la noche.

A pesar de la rápida evolución, el Municipio informó que el jefe comunal deberá someterse a otra intervención en un plazo de 15 días.

Tras recibir el alta, el Municipio de San Martín de los Andes comunicó que Saloniti permanecerá con licencia médica hasta su completa recuperación. El equipo de gobierno local confirmó que el intendente se recupera favorablemente en su domicilio.

Tanto el jefe comunal como su familia y el Municipio expresaron su agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo, afecto y buenos deseos recibidos de vecinos, integrantes del Ejecutivo municipal, del Concejo Deliberante, del Gobierno provincial y de otros municipios.