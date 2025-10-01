El hospital de San Martín de los Andes, único en la provincia certificado por el Malbrán para diagnosticar hantavirus

El Hospital “Dr. Ramón Carrillo” de San Martín de los Andes obtuvo un gran mérito: se convirtió en el único nodo de la provincia de Neuquén certificado por el Instituto Malbrán para realizar serología de hantavirus. «Es un progreso para este hospital que siempre hizo serología y lo hizo bien», destacaron.

San Martín de los Andes es una de las zonas endémicas de hantavirus en la Patagonia, lo que hace aún más significativa esta certificación. “Justamente por eso este año se comenzó a trabajar para formalizar este nodo. La importancia de hacerlo acá es enorme porque convivimos con el roedor silvestre que porta el virus”, destacó Silvia Crespo, a cargo del departamento de Servicios Intermedios.

El camino para llegar a este reconocimiento no fue corto. Según comentó la profesional, el trabajo ejecutado por las bioquímicas Ailín Núñez Rollie y Andrea Gaweda, junto a la técnica de laboratorio Eva Espinoza, inició en 2019, pero no se había logrado concluir con la validación formal. “Este laboratorio estuvo haciendo serología desde entonces, siempre bajo la supervisión del Malbrán, pero el proceso de acreditación quedó pendiente», indicó.

La técnica aplicada es la llamada in house, desarrollada por el laboratorio nacional de referencia para hantavirus (ANLIS-Malbrán) y distribuida a todo el país. Se trata de un método de análisis inicial que permite detectar el virus con alto nivel de precisión. Su aplicación en la localidad tiene un impacto fundamental: el 90 % de las sospechas pueden resolverse de manera preliminar allí mismo, sin necesidad de traslados que demoraban los diagnósticos.

El logro, que se formalizó el 17 de septiembre, implica que su laboratorio obtuvo la “Aptitud diagnóstica para Serología, Nodo Nivel 3” dentro de la Red de Laboratorios de Diagnóstico de Hantavirus. La certificación permite que los estudios preliminares para detectar la enfermedad se realicen directamente en la localidad cordillerana, evitando que las muestras deban derivarse de manera urgente a Buenos Aires.

“Al ser validado y haber pasado la evaluación, nos da una cierta independencia de cerrar el caso. Ya no se tiene que derivar urgentemente la muestra”, explicó Crespo.

“Si es una buena muestra y da negativa, ya se tiene la tranquilidad de que es un negativo bien claro. Antes había aislamientos prolongados ante una sospecha, y ahora un negativo habilita a la persona a volver a su vida normal”, subrayó Crespo. De igual modo, ante un caso positivo, se toman las medidas de prevención necesarias y se continúan los estudios confirmatorios.

La habilitación fue posible gracias a la capacitación y acompañamiento del Malbrán en cada etapa, y permite que el hospital continúe sumando capacidades diagnósticas. De hecho, ya se proyecta la validación de nuevas técnicas, lo que reforzaría aún más su rol en la red de laboratorios del país.

El reconocimiento no solo tiene valor sanitario, también es un orgullo institucional. “Es un progreso para el hospital. La serología siempre se hizo y se hizo bien, pero ahora se completó el proceso con la validación formal. Es un proceso que corresponde destacar y felicitar a las profesionales que pusieron todo para conseguirlo”, dijo la bioquímica.