Reclamaron en la Ruta 40 por el edificio de la escuela agropecuaria de El Manso

La comunidad educativa del CET 35 de El Manso, la escuela secundaria agropecuaria, se manifestó en la Ruta 40, en el acceso a Río Villegas, para reclamar por el edificio escolar, que está en proceso licitatorio.

Padres, alumnos y docentes del establecimiento que se creó en 2021 para atender a una demanda de la región cordillerana decidieron salir a la ruta para expresar su malestar por la falta de un edificio propio para la cursada de unos 75 alumnos.

En realidad el ministerio de Educación ya licitó la construcción de dos aulas para el CET 35, que desde su inicio funciona instalaciones de otros establecimientos que integran el “núcleo educativo” de El Manso Medio, donde se articulan una escuela hogar, una primaria con anexo de jardín y otra secundaria ESRN.

La comunidad educativa se manifestó con carteles a la vera de la ruta este lunes y decidió convocar a una asamblea el próximo jueves a la espera de la asistencia de alguna autoridad educativa que evacúe las dudas.

“Hace 5 años que cortaron las cintas del CET y nunca construyeron el edificio”, señaló una mamá de alumnos del establecimiento.

La licitación de la obra y aulas provisorias

Mónica Pouso, subsecretaria de Consejos Escolares, indicó a Diario RÍO NEGRO que la edificación de las dos aulas previstas para el CET 35 sigue su curso. Se licitó a fines de noviembre y se adjudicó a la empresa Nor Patagónica, que por estos días instalará su obrador para comenzar con las obras.

“A sabiendas de que en este ciclo lectivo no iban a estar terminadas las aulas, en diciembre se contrató un aula móvil, equipada, que va a estar instalada para comenzar el 18 de febrero las clases en condiciones”, dijo Pouso. La fecha de inicio escolar corresponde al período de Receso Invernal Extendido (RIE).

Además se refuncionaliza la biblioteca para ser utilizada como aula y cuando esté la obra terminada, se habilitará la biblioteca.

Padres, alumnos y profesores del CET 35 llevaron su reclamo edilicio al acceso a Río Villegas. Gentileza

Según detalló la subsecretaria, la solución provisoria es “un módulo mecánico portátil y desarmable, con paneles de chapa galvanizada, con puertas y ventanas de aluminio, instalación eléctrica completa, cieloraso y paredes de poliuretano, sistema de aire acondicionado frío/calor y cerradura antipánico”.

La funcionaria remarcó que el aula móvil alquilada por la Provincia está totalmente equipada para que los alumnos asistan a clases, mientras se realice la obra definitiva, y sumarán el espacio refuncionalizado de la biblioteca.

En paralelo, se iniciará próximamente la obra edilicia licitada por 311 millones de pesos, que tiene un plazo de ejecución de 150 días.

Pouso recordó que originalmente el CET 35 tenía una obra prevista de aulas a través de un programa del gobierno nacional, que con el cambio de Gobierno en la administración de Javier Milei se canceló. “por eso la Provincia dio prioridad a esta obra con recursos propios que ya licitó”, explicó.

Los padres del alumnado expresaron en su protesta su “cansancio” por las “promesas incumplidas” y la demora de contar con un edificio para el secundario agropecuario.

El CET 35 este año completará los seis años de cursadas. En el ciclo lectivo 2025 tuvo 17 alumnos en primer año, 16 en segundo, 8 en tercero, 9 en cuarto y 14 en quinto año. A este grupo de 64 estudiantes se deben sumar los inscriptos para ingresar este año.