Reclamo por discapacidad frente a la Casa Rosada terminó en disturbios

Una mañana de protesta terminó en tensión y escenas de empujones frente a la Casa Rosada. Familiares y personas con discapacidad que se manifestaban contra la reforma de la ley denunciaron que la policía retiró por la fuerza una estructura que buscaban instalar como parte de su reclamo.

Según publicó Infobae, los manifestantes intentaron montar un gazebo, pero agentes de seguridad lo desarmaron en medio de forcejeos. El operativo derivó en momentos de tensión, gritos y acusaciones cruzadas.

Reclamo frente a Casa Rosada por deudas en Incluir Salud y PAMI

En la protesta participaron prestadores, familias y chicos con discapacidad que reclaman pagos atrasados y cuestionan la implementación de la normativa. Tras los incidentes, se reforzó la presencia de la Policía Federal Argentina y efectivos de Infantería en la zona.

El trasfondo del conflicto se remonta a la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada luego de un fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó su aplicación inmediata.

El sector de discapacidad alertó por atrasos en pagos y falta de cobertura. Foto ilustrativa.

La ley había sido sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en septiembre de 2025, pero el Ejecutivo intentó frenar su implementación por falta de financiamiento. La Cámara de Diputados insistió con su promulgación, lo que derivó en una fuerte disputa política y judicial.

Finalmente, el Gobierno avanzó con la reglamentación a través del decreto 84/2026, que establece un nuevo esquema de pensiones no contributivas bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación Argentina.

La normativa fija criterios para acceder a las prestaciones, mecanismos de evaluación socioeconómica y controles, además de centralizar la política en la Secretaría Nacional de Discapacidad. También prevé la participación del Consejo Federal de Discapacidad y otros organismos en la supervisión del sistema.