Reconfiguración en el Congreso: el Gobierno redefine el mapa de poder y presiona a la UCR

El Gobierno Nacional intensifica su estrategia para consolidar un bloque legislativo propio y convertirse en la primera minoría en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza (LLA) se encuentra en una etapa de reconfiguración de fuerzas, buscando atraer legisladores de distintas bancadas para asegurar la gobernabilidad y el tratamiento de futuras leyes. Este movimiento está siendo articulado por figuras clave como Karina Milei y el presidente de la Cámara, Martín Menem.

La ofensiva oficialista ya generó un fuerte impacto en el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Tras la incorporación de tres radicales libertarios, la mira está puesta en la diputada santafesina Verónica Razzini, cuyo posible pase elevaría el número de LLA a 92 integrantes. Además, se busca que la diputada Silvia Lospennato (PRO) renuncie a su banca para asumir en la Legislatura porteña, lo que sumaría otro escaño al bloque oficialista.

Martín Menem también ejerce presión sobre la UCR, ordenando la devolución de espacios físicos en el segundo piso del palacio parlamentario que el centenario partido ocupa. Esta medida, justificada por la diezmada representación radical, forma parte de la estrategia para redefinir los privilegios históricos. Paralelamente, el oficialismo explora la posible incorporación de legisladores como la mendocina Pamela Verasay y el chaqueño Guillermo Agüero, quienes mantienen vínculos con gobernadores aliados.

Reconfiguración total en el Congreso: el ojo puesto en la oposición

El gobierno también apunta a debilitar el bloque de Unión por la Patria (UP), buscando achicar sus números en la Cámara Baja. El diputado tucumano Javier Noguera ya aceptó sumarse al bloque «Independencia», impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, evidenciando el avance del oficialismo sobre las filas peronistas. La Casa Rosada proyecta obtener una reducción significativa en el principal bloque opositor.

La situación se repite con los cuatro diputados catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil, cuya definición se encuentra en su etapa final. Según operadores cercanos a Martín Menem, el acuerdo está sellado, y la publicación del decreto para el traspaso de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a la provincia es inminente. La diputada Silvana Ginocchio, con ascendencia en el kirchnerismo y esposa de Jalil, se resistía al cambio, pero su mandato finaliza el 10 de diciembre.

Reconfiguración en el Congreso: los movimientos en el Senado

En el Senado, el peronismo enfrenta un escenario de fisuras y desorden, según declaró el formoseño José Mayans, quien reconoce la dificultad de mantener la mayoría. Mientras tanto, el Gobierno aún no oficializa quién ocupará la estratégica Presidencia Provisional del Senado. Entre los nombres que suenan para este cargo clave se encuentran Nadia Márquez, de Neuquén, y Agustín Coto, de Tierra del Fuego, ambos cercanos a Karina Milei.

Estos reacomodamientos legislativos son fundamentales para la próxima etapa del Gobierno. Los nuevos senadores jurarán este viernes, mientras que los diputados lo harán el 3 de diciembre. El peronismo evalúa una última sesión de despedida en el Senado, pero las divisiones internas y la falta de consenso sobre temas como las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) complican su concreción.