«Que se resuelva de inmediato»: malestar docente en Neuquén por salarios mal liquidados este martes

El pago de los salarios de marzo generó malestar en ATEN, que inició un reclamo contra el Gobierno provincial por la presencia de errores en la liquidación de los haberes que se efectuó hoy para toda la administración pública de Neuquén.

En redes, el gremio docente informó haber recibido quejas por liquidacciones mal hechas, motivo por el cual exigió una «urgente resolución» para el personal afectado.

Un mes con «mucha movilidad»

El secretario gremial de ATEN, Ángel Zalazar, explicó que los casos se reportaron en escuelas de toda la provincia, situación que fue puesta en conocimiento del Consejo Provincial de Educación (CPE) de «forma inmediata esta mañana», dijo.

Según detalló, los primeros meses del año suelen ser de «mucha movilidad» para los docentes, ya que es más frecuente que tomen cargos u horas cátedra. Estos cambios deben ser registrados por las escuelas y, posteriormente, incluirse en los salarios.

Sin embargo, Zalazar comentó que el proceso de carga de la información estuvo atravesado por inconvenientes y algunos establecimientos ni siquiera pudieron acceder al sistema donde se realiza.

El planteo fue recepcionado por el Ejecutivo, al que se le solicitó tambiénla organización de una planilla complementaria para depositar las correciones.

Aunque la fecha para abonar los montos pendientes no fue informada, el secretario gremial dijo que la intención de ATEN «es que se resuelva de inmediato», teniendo en cuenta además la cercanía del fin de semana largo.

El dirigente pidió premura también por el contexto económico actual, que complejiza todavía más la situación de aquellos maestros y maestras que «no cobraron o solo lo hicieron parcialmente».

Nuevas ventanas para cargar información

Aseguró que el Gobierno «no estaba desprevenido», ya que al menos desde el 20 de marzo, cuando cerró el proceso de carga para las horas y los cargos, «se sabía que habían existido problemas en las escuelas para agregar la información«.

Dijo que lo más probable es que se aban nuevas ventanas de carga, para que las instituciones puedan completar los registros y se subanen los errores desde el CPE.

Además de los docentes, estaba previsto que cobrara este martes la totalidad de trabajadores que cumplen funciones en el Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, jubilados, pensionados y retirados del ISSN.