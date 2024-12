Recrudece la interna libertaria en Río Negro tras el acto de Karina Milei y Martín Menem

Un llamativo episodio tuvo lugar en el acto de lanzamiento de La Libertad Avanza Río Negro (LLA) en Cipolletti, que contó con la presencia de Karina Milei y Martín Menem. El acceso denegado a un excandidato a intendente de Fernández Oro reavivó tensiones dentro del espacio.

Se trata del empresario Daniel Molina, quien se presentó en las elecciones del año pasado en el municipio valletano bajo el sello de Primero Río Negro. Los resultados de la lista que encabezó permitieron nombrar a la primera concejal libertaria de la Argentina.

«No me permitieron el ingreso. Había hecho la formalidad vía internet, pero al momento de llegar a la mesa me dijeron que no estaba. Los chicos de la mesa me volvieron a inscribir a mano alzada, me revisó la seguridad y cuando me van a poner el brazalete, vino una persona y dijo que no podía ingresar. En el momento pensé que era una joda«, comentó Molina en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

En su relato, el referente liberal aseguró que hubo «directivas de arriba» para evitar su ingreso al acto. Asimismo, expresó que para evitar un escándalo decidió dar un paso al costado y retirarse del sitio.

«Justo a ese momento llegaba Karina con Menem, imaginate el operativo. No me iba a poner a discutir. Solamente me retiré del lugar«, agregó.

Molina precisó que desconoce quién emitió la orden de impedirle el acceso, pero aseveró que Lorena Villaverde no podría desconocer el hecho. «Estuve sondeando y me dicen que la diputada no estaba enterada. Yo entiendo que sí. No creo que ninguna persona se maneje libremente dentro de su equipo para tomar ese tipo decisiones«, explicó.

«A un cuatro de copas no lo sacarían de un lugar así. Creo que entienden que uno tiene potencial, lo que quedó evidenciado en las urnas. Ese es el motivo», opinó en referencia a las razones que habrían originado la negativa.

Recrudece la interna libertaria en Río Negro: cómo comenzó el quiebre

La ruptura del vínculo de Molina con el equipo de Villaverde comenzó inmediatamente después de las elecciones de 2023. El malestar surgió a raíz de la interna con el partido FE, uno de los sellos que llevó a la sanantoniense a ocupar una banca en la Cámara de Diputados.

«Las diferencias con su equipo anterior, conformado por (Ariel) Zúñiga y (Mariano) Bianchi, comenzó cuando se molestaron porque le di boletas al segundo lugar en la lista, que era Miguel Múñoz. No querían que se de boletas a este señor, que es el causal de llevar a Lorena Villeverde como diputada. Era el segundo en su lista y el presidente del Partido FE, creo que correspondía que se las diera. Así se rompió la relación, mirá por la pavada«, confesó.

El contexto no es casual, y más teniendo en cuenta las aspiraciones de Villaverde para las elecciones de medio término. La diputada tiene intenciones de saltar al Senado y allí se abre otro dilema en la sucesión de su banca: el que seguía en la lista es el roquense Muñoz, con quien las relaciones permanecen rotas.

De hecho, desde la LLA estarían buscando hacer valer la cuestión de género e inclinar la balanza para que la cipoleña Natalia Chemor, una dirigente cercana a Aníbal Tortoriello, que iba tercera en la lista, sea la reemplazante.

En el caso de Molina, las relaciones se rompieron el mismo día del balotaje que proclamó presidente a Javier Milei. Desde ahí, el empresario carece de diálogo con la referente de la LLA en Río Negro, pese a los intentos de lograr una nueva cercanía. «Lo he intentando en varias oportunidades y no se ha podido», enfatizó en referencia a la posibilidad de recomponer la relación.

El excandidato cargó, además, contra el actual equipo que acompaña a Villaverde, a quienes los acusó de «buscar cargos». «Me llama la atención que gran parte del equipo que la acompaña es gente que no participó de las elecciones y a último momento se subió al barco ganador. Hoy es gente que dice ser conductores de LLA y ha ligado puestitos en distintos entes«, deslizó.

Por último, remarcó que existen al interior de la fuerza características de la «vieja política». «Me sumé por la idea de que quienes no vivímos de la política, sumemos nuestro grano de arena. Javier Milei lo que dice es seamos libres, seamos liberales y compartamos el espacio no a la manera de la vieja política. Acá no hay derecho a opinar, es muy raro como se esta armando en Río Negro«, opinó.