Javier Milei se reunió con Daniel Noboa en Ecuador: firmó acuerdos comerciales y de seguridad

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con su par de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, en Quito, donde ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos de cooperación en materia comercial y de seguridad. En paralelo, el Gobierno argentino declaró organización terrorista al grupo narcocriminal ecuatoriano Chone Killers.

El encuentro se enmarcó en una nueva gira internacional del mandatario argentino, orientada a fortalecer los vínculos con gobiernos afines de la región y consolidar una agenda común en temas de seguridad, comercio e integración.

La visita se produjo mientras el Senado argentino debatía la Ley de Propiedad Privada, uno de los principales proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo. Debido al viaje presidencial, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó a cargo del Ejecutivo y no pudo presidir la sesión en la Cámara alta.

En la previa del debate legislativo, el oficialismo decidió retirar del proyecto el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, luego de constatar que no contaba con los votos necesarios para aprobar esa disposición.

Durante la jornada, Milei y Noboa encabezaron una ceremonia oficial que incluyó una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia y una reunión bilateral en la que se suscribieron los acuerdos.

La delegación argentina estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien además participó de la apertura del Foro Económico realizado en el Hotel Swissôtel de Quito.

Entre los entendimientos alcanzados figura el compromiso de avanzar en la actualización del tratado de extradición entre Argentina y Ecuador, vigente desde 1933. La embajadora ecuatoriana en Buenos Aires, Diana Salazar, señaló que el objetivo es agilizar los procesos de cooperación judicial, que actualmente presentan demoras y procedimientos considerados obsoletos.

La agenda oficial también contempló un encuentro del Presidente con representantes de cámaras automotrices argentinas, en el marco de la estrategia del Gobierno para promover inversiones y ampliar los vínculos comerciales con Ecuador.

Tras su paso por Quito, Milei continuará su gira regional con un viaje a Colombia para participar de la ceremonia de asunción del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El Gobierno busca reforzar la presencia internacional del mandatario y consolidar alianzas con dirigentes alineados políticamente en América Latina.