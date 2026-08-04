Kicillof mira al sur: un hombre fuerte de su entorno desembarca en Chubut por tres días 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arranca con su campaña en Chubut y por eso, un hombre fuerte de su entorno estará tres días en esta provincia donde participará de reuniones y dejará formalmente organizado el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Se trata del exministro de Salud de la Nación y la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán.

La visita está prevista para este jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de agosto, con una agenda que incluirá encuentros institucionales, reuniones con referentes políticos, actividades vinculadas al sistema sanitario y la presentación formal del MDF Salud Chubut.

El recorrido comenzará en la localidad de Dolavon, donde Gollán será recibido por el intendente Dante Bowen, uno de los dirigentes chubutenses que viene mostrando cercanía con el armado político de Kicillof y que participó del lanzamiento nacional del espacio en la ciudad de La Plata. Además, Bowen se anotó en la carrera para la gobernación en Chubut y es aliado de Kicillof pese a su antigua pertenencia a la agrupación La Cámpora.

La agenda de Gollán continuará en Rawson, Trelew y Puerto Madryn, donde el exfuncionario mantendrá reuniones con distintos sectores vinculados al ámbito político, sindical y universitario.

Uno de los encuentros previstos será con autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, del que también participarán referentes de la institución académica.

El desembarco de los referentes de Kicillof comenzó este lunes con la visita del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,Nicolás Kreplak, a Comodoro Rivadavia. Además de participar de actividades en la Feria Internacional del Libro, el funcionario bonaerense fue recibido por el intendente Othar Macharashvili, con quien analizó la situación de la salud pública y los desafíos que enfrentan los municipios.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de la ciudad petrolera y hubo duras críticas a la política de salud implementada por el presidente Javier Milei.

Volviendo a la visita de Gollán, la actividad central se desarrollará en Trelew, donde encabezará la conformación de la Mesa de Salud del MDF, integrada por profesionales, trabajadores del sistema sanitario y referentes del sector.

Más tarde está previsto el lanzamiento oficial del MDF Salud Chubut, convocatoria que reunirá a sindicatos, dirigentes políticos, militantes y organizaciones identificadas con el peronismo.

La gira continuará el sábado con reuniones políticas en Rawson y Puerto Madryn, en el marco de la estrategia territorial que impulsa el espacio en distintas provincias del país. La llegada de Gollán forma parte del proceso de expansión del Movimiento Derecho al Futuro,la estructura política promovida por Axel Kicillof con vistas al escenario electoral de 2027.

El gobernador bonaerense busca fortalecer su presencia fuera de Buenos Aires enviando a sus hombres de mayor confianza para ir armando la estructura partidaria y consolidar una red de dirigentes propios en distintas provincias, mientras el peronismo atraviesa un proceso de reconfiguración interna.

Chubut aparece como uno de los distritos elegidos para comenzar a desplegar la organización política del MDF en el sur del país en un momento en que la interna nacional del justicialismo está en el mayor momento de ebullición. Con una agenda que combina actividades institucionales y partidarias, en momentos en que el debate por el liderazgo del espacio opositor empieza a tomar forma de cara a la próxima carrera presidencial.

En Chubut, el justicialismo se encuentra en un momento bisagra con algunos dirigentes que han decidido tomar otro rumbo como los intendentes de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y de Sarmiento, Sebastián Balochi que ya anticiparon una posible alianza con el gobernador de la provincia Ignacio Torres. El mandatario sumó este martes otro aliado inesperado: el joven intendente de la localidad valletana de 28 de Julio, Luka Jones. Torres le dio la bienvenida a su espacio “Despierta Chubut” con lo que el bisoño funcionario abandona las filas del justicialismo, partido por el cual fue elegido en los comicios de 2023.