Reforma electoral en Río Negro, qué se dijo en la sesión legislativa

La legislatura de Río Negro aprobó por mayoría reformas en el Código Electoral, entre ellas, la ampliación del período de elecciones que quedó establecido entre marzo y octubre.

Ese cambio se dio en el debate en segunda vuelta ya que la iniciativa original, aprobada en la primera discusión en octubre pasado, lo establecía a partir de abril.

Lamativamente la presentación del proyecto en el recinto estuvo a cargo de Nicolás Rochas, presidente de la bancada del Frente Renovador quien señaló que «se buscan fomentar los principios básicos del federalismo, de la autonomía» y «proponerle al Poder Ejecutivo la posibilidad de llamar a elecciones con una fecha que podría estar más separada de las elecciones nacionales».

Nicolás Rochas defendió el proyecto del oficialismo. Foto: Marcelo Ochoa.

El parlamentario agregó que «se busca que el proceso electoral nacional insida lo menos posible en la decisión ciudadana de los rionegrinos» por eso «nos pareció prudente ampliarlo un poco más».

El bloque de Unidad Ciudada apoyó el cambio porque «estamos de acuerdo con el proyecto y vemos con satisfacción que se tuvieron en cuenta algunas modificaciones que se aportaron después de haberlo tratado en primera vuelta”, afirmó Daniel Belloso en nombre de su bancada, pero cuestionó que «no vemos la necesidad de establecer en la Ley que la provincia no pueda ir a elecciones en simultáneo con los comicios nacionales».

En este contexto, Belloso refirió que «no hay una justificación válida en establecer que los comicios no podrán realizarse en forma simultánea con las elecciones nacionales, a los fines de asegurar la autonomía provincial en los comicios».

El PRO y el Frente de Todos, unidos en el rechazo

Por su parte, Juan Martin (Juntos por el Cambio) calificó la reforma electoral votada hoy en segunda vuelta como «vergonzosa», fundamentando así su oposición a «un cambio en las reglas de juego que solamente beneficia al oficialismo».

Martín calificó la modificación como «vergonzosa». Foto: Marcelo Ochoa.

Dijo que «cinco minutos antes de iniciar la sesión el Massismo, que es un aliado del partido provincial, presentó una serie de modificaciones que empeoran lo que de por sí era un pésimo proyecto» y agregó que «parece que están desesperados porque se vote cuanto antes”, al tiempo que estimó que «tal vez el crítico estado de las cuentas provinciales tenga algo que ver».

María Eugenia Martini, presidenta de la bancada del Frente de Todos sostuvo que los cambios «son permanentes intentos de correr el arco» que «acabarán poniéndose en vigencia a menos de un mes, con el llamado a elecciones para marzo, según lo que ahora se pretende».

Agregó que «no alcanzamos a ver cómo ni por qué estos cambios beneficiarían a los rionegrinos en el ejercicio democrático elemental de elegir a sus representantes» porque «la ley electoral rionegrina funciona y no requería ninguna actualización urgente».

Señalo que «el electorado rionegrino no reclamaba ningún cambio; tampoco las demás representaciones políticas», por eso «después de este proyecto, habrá que hacer un esfuerzo para que no resulte lastimada la confianza que los rionegrinos y rionegrinas tienen en nuestros procesos electorales».

A su turno Pablo Barreno dijo que «existe un acuerdo entre gallos y medianoche para plantear estas reglas de la democracia, a pocos meses de las elecciones».

El proyecto vulnera «derechos consagrados» dijo Pablo Barreno. Foto: Marcelo Ochoa.

«Este proyecto no nos da ningún tipo de precisión y vulnera derechos consagrados en la Constitución Provincial, como el artículo 225 que habla de las autonomías municipales» indicó y agregó que «lo que se quiere hacer no es un acuerdo espurio sino embarrar la cancha y lesionar la democracia».

Por último Marcelo Mango sostuvo que «entre el provincialismo pragmático y el centralismo de extrema derecha me quedo con el federalismo» y añadió que «nos parece importante construir acuerdos, pero creo que no hay solución a los problemas de los rionegrinos si no se los incluye en un proyecto nacional».