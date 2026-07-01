Reforma electoral, Zonas Frías e Inocencia Fiscal: Karina Milei fijó las nuevas prioridades del Gobierno

Reforma electoral, recortes a los subsidios al gas en Zonas Frías y modificaciones en el régimen de Inocencia Fiscal: Karina Milei fijó las prioridades del Gobierno en la nueva etapa de gestión que se inauguró con la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

Las prioridades del Gobierno en la nueva etapa de gestión

La secretaria general de Presidencia se puso al frente de la estrategia legislativa en una cumbre con más de un centenar de legisladores de La Libertad Avanza, entre diputados y senadores, en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

Fue una reunión de más de dos horas, con un break en el medio, donde los hermanos Milei fueron los principales oradores ante una platea de libertarios puros. Karina buscó ratificar su liderazgo y fue la anfitriona indiscutida del encuentro: estuvo a cargo de la apertura, presentó a los funcionarios presentes y bajó línea sobre el rumbo a seguir en el Congreso, en un desafío abierto a Patricia Bullrich.

Karina escondió la interna y subió al escenario a la jefa del bloque de senadores, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el presidente de la bancada en Diputados, Gabriel Bornoroni; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional. Hubo un gran ausente: el asesor Santiago Caputo.

El mensaje de Karina estuvo orientado a reordenar a la tropa violeta de cara al segundo semestre, aunque el verdadero objetivo fue marcarle la cancha a Bullrich. La exministra tiene peso propio, coquetea con una candidatura y se mueve con autonomía. Pero el punto de inflexión lo marcó la semana pasada, cuando boicoteó la sesión del Senado para presionar a la Casa Rosada a que resolviera la situación de Adorni.

Aunque Bullrich le dio sus explicaciones a Karina y sostiene que mantienen un contacto fluido, la funcionaria decidió intervenir de manera virtual el bloque de senadores, al crear un nuevo grupo de WhatsApp con la bancada donde se incluyó a ella misma, a Santilli y a Devitt. Una manera de seguirle los pasos a la titular de la bancada violeta, que es quien hasta el momento llevó las riendas de las negociaciones en el Senado.

Javier Milei llegó más tarde al cónclave y, tal como se esperaba, brindó un discurso de corte académico e ideológico sobre la política económica. Aunque esta vez el mensaje vino acompañado con un anuncio: el presidente informó que está trabajando, junto a los ministerios de Economía y de Desregulación, en una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

La idea no es nueva en el Gobierno y pretende evitar que el BCRA pueda financiar el déficit fiscal, incluyendo sanciones a los funcionarios que lo hagan. Esta modificación era parte de un proyecto más amplio que se envió a Diputados en septiembre de 2015, pero no logró consenso para avanzar. Allí se establecía que el Ejecutivo debía “abstenerse de solicitar al BCRA adelantos transitorios con el objeto de financiar el gasto primario”.

“Cuidar a los aliados”

En la cumbre también se bajó un mensaje claro: “Cuidar a los aliados”. La Libertad Avanza no tiene mayoría propia en el Congreso y necesita consolidar el apoyo del PRO, la UCR y sellos provinciales si quiere avanzar con las próximas reformas. En esa tarea volverá a ser clave la figura de Santilli, quien juró como nuevo jefe de Gabinete acompañado por nada menos que 13 gobernadores, más el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Durante la cumbre en Rosada, Karina enumeró los tres proyectos prioritarios para el Gobierno en la segunda mitad del año. El más destacado es la reforma electoral, que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La secretaria general había ordenado originalmente mantenerse en ese objetivo, pero Bullrich sabe que no cuentan con los votos en el Senado porque tanto el PRO como la UCR, sus principales aliados, no acompañan.

Entre la falta de acuerdos y el caso Adorni, el debate está estancado desde hace varias semanas. Las alternativas que están sobre la mesa son las de hacer que las PASO sean optativas en lugar de obligatorias, y también incorporar un sistema de “colectoras” por el cual los gobernadores podrían presentar listas propias de diputados y senadores nacionales adheridas a la candidatura presidencial de Milei. Todavía está en discusión.

También está trabado el proyecto de Zonas Frías. Fue aprobado el 21 de mayo en la Cámara de Diputados con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, pero el oficialismo no logra replicar el acuerdo que en aquel momento había tejido Santilli con gobernadores dialoguistas. Sobre todo los del Norte Grande, que se habían llevado promesas sobre un régimen diferencial de Zonas Cálidas que nunca se hizo efectivo.

En la agenda también figura el proyecto de modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, que ingresaría al Congreso en los próximos días con la firma de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Lo que busca es que más contribuyentes regularicen los dólares ahorrados “bajo el colchón” a través de menos restricciones de acceso y condiciones más claras.

Corresponsalía Buenos Aires