Reforma laboral: ¿Cómo y a qué hora se vota en el Senado? 

Debate de la reforma laboral en el Senado de la Nación.

El Senado de la Nación dio inicio este miércoles a las 11:00 a la sesión clave para tratar la Reforma Laboral. Tras la reunión de Labor Parlamentaria en el despacho de Victoria Villarruel, La Libertad Avanza acordó con los bloques aliados (PRO, UCR y federales) un esquema de debate «a reglamento».

Si bien el quórum no corre riesgo y el oficialismo llega con la garantía de los votos, la extensión de la lista de oradores proyecta una jornada extenuante que terminará bien entrada la madrugada.

¿Cuánto durará el debate por la Reforma Laboral?

El acuerdo parlamentario estableció tiempos estrictos: 20 minutos de discurso para cada legislador y 40 minutos para los cierres de los presidentes de bloque. Sin embargo, la oposición tiene a disposición casi diez horas para exponer sus argumentos en el recinto, lo que dilatará inevitablemente los tiempos de la definición.

¿A qué hora se vota en general la Reforma Laboral?

Los cálculos más optimistas del oficialismo y los bloques dialoguistas estiman que la votación en general recién se realizará «muy» pasadas las 23 horas de este miércoles. Antes de llegar a ese punto, se deben descontar los 40 minutos de presentación del dictamen a cargo de Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Trabajo, y el tiempo que consuman las cuestiones de privilegio.

¿Cómo será la votación en particular la Reforma Laboral?

Una vez aprobada la ley en general, comenzará el tramo más complejo: la votación en particular. A diferencia de otras sesiones, esta vez habrá 26 votaciones separadas, correspondientes a cada uno de los Títulos del proyecto.

El orden será el siguiente:

Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo.

Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Modificaciones a la Justicia Nacional del Trabajo.

Sucesivos títulos hasta llegar al XXVI (derogación de estatutos, incluyendo el del periodista profesional).

¿A qué hora termina la sesión la Reforma Laboral?

Considerando la votación nominal de los 26 títulos, se espera que el tratamiento en particular arranque cerca de la medianoche y se extienda, al menos, hasta las 2 de la madrugada del jueves.

¿Qué cambios se anunciarán en el recinto la Reforma Laboral?

Patricia Bullrich deberá leer en su exposición inicial las 28 modificaciones que se acordaron sobre el despacho firmado el 18 de diciembre. Fuentes del oficialismo no descartan que surjan «cambios muy chiquitos de redacción» de último momento para asegurar el acompañamiento de algún senador dudoso, lo que podría generar cuartos intermedios breves para corregir el texto.

¿Qué pasa afuera del Congreso la Reforma Laboral?

Mientras los senadores debaten, el clima en la calle se mantiene tenso. La CGT y organizaciones opositoras al gobierno de Javier Milei convocaron a una movilización desde temprano. El Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con el Protocolo Antipiquetes para evitar cortes totales, aunque se prevén complicaciones de tránsito en toda la zona aledaña al Palacio Legislativo.