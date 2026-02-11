Tensión y violencia fuera del Congreso en la marcha contra la reforma laboral: hay heridos y detenidos

Una serie de incidentes se registraban en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, en medio de la marcha contra la reforma laboral. Mientras el Senado debate el proyecto del gobierno de Javier Milei, un grupo de manifestantes de izquierda tiró el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

La movilización fue impulsada por distintos sindicatos, organizaciones sociales y políticas, y la misma provenía desde Plaza de Mayo.

Incidentes en el Congreso: botellas, bombas molotov y gas lacrimógeno

En un determinado momento, integrantes de la MST y el PTS lanzaron piedras y palos desde detrás del vallado frente al Congreso. La tensión escaló cuando lograron sacar una de las vallas.

Allí, agentes de la Policía Federal aplicaron el protocolo antipiquetes y respondieron con el camión hidrante y balas de goma.

Desde el drone de TN mostraron imágenes del grupo que quedó cerca del vallado armando bombas molotov mientras se refugiaban con bloques de madera.

Foto: Gentileza TN.

Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el primer cordón de seguridad correspondía a la Federal, mientras el segundo y tercero corría por cuenta de la Policía de la Ciudad.

Por su parte, desde Infobae reportaron que tres integrantes de la Policía Federal resultaron heridos y dos manifestantes fueron detenidos tras los disturbios.

Además, señalaron que también se presenciaron momentos de violencia cuando lanzaron botellas de vidrio a los agentes y los mismos respondieron con gas lacrimógeno.