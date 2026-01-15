Reforma Laboral: el Gobierno reactiva la mesa política y define la estrategia de cara al Congreso

Luego del parate de enero, la mesa política que rodea al presidente Javier Milei retomará este viernes la actividad formal con una reunión en Casa Rosada. El encuentro buscar ordenar la estrategia legislativa y concentrar esfuerzos en la Reforma Laboral, uno de los ejes centrales del Gobierno para el inicio del año parlamentario.

La reunión que define el rumbo legislativo del oficialismo

La convocatoria será este viernes a las 10 y marcará el primer encuentro del año de la administración. La intención es alinear posiciones internas antes de avanzar con los proyectos que el oficialismo busca impulsar en el Congreso durante el verano.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue quien anticipó la reunión para ordenar la línea política. La mesa es la encargada de sumar voluntades para alcanzar la sanción de la Reforma Laboral que impulsa el presidente.

El oficialismo apunta a ordenar apoyos antes de abrir el debate en sesiones extraordinarias. Foto: archivo.

Del encuentro participarán la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Reforma Laboral, sesiones extraordinarias y prioridades del verano

El equipo deberá definir el temario que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso. Entre las opciones, aparece la posibilidad de dejar afuera la Reforma del Código Penal para concentrar la discusión en el proyecto de “Modernización” Laboral.

La definición también impactará en el calendario parlamentario, con la fecha tentativa de inicio de las sesiones extraordinarias prevista para el lunes 2 de febrero. En ese esquema, el oficialismo busca ordenar tiempos y respaldos antes de abrir el debate.

“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, admitió una fuente de la administración libertaria citada por este medio.