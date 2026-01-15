El FMI celebró el «ritmo acelerado» de compras del Banco Central y confirmó la revisión de metas para febrero

En medio de una semana financiera agitada, el Gobierno recibió este jueves un espaldarazo clave desde Washington. El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó explícitamente el «ritmo acelerado» de acumulación de reservas que viene sosteniendo el Banco Central y confirmó que la próxima revisión técnica de las metas del programa se realizará en febrero.

La encargada de enviar el mensaje fue la directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, quien en su habitual conferencia de prensa ponderó la capacidad de la autoridad monetaria para recomponer su hoja de balance, validando la estrategia del equipo económico frente a la volatilidad de los dólares financieros.

El FMI destacó: «Más rápido de lo esperado»

«Vemos que se están acumulando reservas a un ritmo más rápido de lo previsto«, señaló la funcionaria. Para el FMI, esta dinámica no es casualidad, sino el resultado de la «fuerte implementación» del plan de estabilización, que tiene como anclas innegociables el superávit fiscal y la baja sostenida de la inflación.

Julie Kozack es la vocera del FMI. (Foto: gentileza)

Este guiño llega en el momento justo: mientras el mercado local expresa dudas sobre el atraso cambiario y el riesgo país presiona al alza, el Fondo sale a decir que los «fundamentals» del programa siguen sólidos.

Febrero, el mes clave

Más allá del apoyo retórico, Kozack puso fecha a la próxima instancia decisiva: febrero. Será entonces cuando los equipos técnicos del Fondo y del Ministerio de Economía se sienten a revisar los números finales del 2025 y, fundamentalmente, a recalibrar los objetivos para 2026.

La discusión que se viene será técnica pero con fuerte trasfondo político. El Gobierno buscará que el organismo flexibilice ciertas exigencias de acumulación de divisas para tener margen de maniobra en un año desafiante, mientras que el FMI pedirá garantías de que la «disciplina» fiscal se mantenga para consolidar el camino hacia una eventual salida de los controles cambiarios.