Reforma laboral: el video de Patricia Bullrich “a lo Madonna” para celebrar la media sanción del proyecto
La exministra de Seguridad celebró la media sanción que recibió la reforma laboral en el Senado, aunque lo hizo de una manera muy particular.
“No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados. La reforma laboral ya tiene media sanción. Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo”. Así se expresó Patricia Bullrich desde sus redes sociales tras la media sanción en el Senado de este jueves a la madrugada de la reforma laboral.
Reforma laboral: el video de Patricia Bullrich para celebrar la media sanción
Lo llamativo fue que, para hacerlo, la jefa del bloque de senadores libertarios eligió el tema “Vogue”, de Madonna. Se trata de un clásico de Madonna de 1990, de la banda de sonido ‘I’m Breathless: Music from and Inspired by the Film Dick Tracy’.
También suena en la película ‘El Diablo Viste a la Moda’ (2006) y en el tráiler de su continuación, ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, que se estrenará en abril de este año.
Bullrich planteó que la reforma “no destruye empleos ni empresas”. “Es una ley muy importante, muy buena, que genera un equilibrio que hasta el día de hoy no lo teníamos” entre las empresas y los trabajadores, señaló la legisladora en declaraciones radiales.
No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 12, 2026
La reforma laboral ya tiene media sanción.
Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo. pic.twitter.com/WBE4q9tpEz
“Tuvimos 42 votos a favor prácticamente en todos los artículos, lo que significa estar bastante por arriba de lo que se necesitaba, y esto da tranquilidad para saber que hay un margen para la sanción”, agregó.
