ATE anunció un paro nacional con movilización y apuntó contra los gobernadores: “Hay que pudrírsela en sus territorios”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un Paro Nacional para el próximo jueves 18 de diciembre, que incluirá una movilización a Plaza de Mayo desde las 15 horas, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y en reclamo de la reapertura inmediata de paritarias.

El anuncio fue realizado por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien además cuestionó con dureza a los gobernadores por el acompañamiento político al oficialismo. “Hay que empezar a pudrírsela a los gobernadores en sus territorios. Se están pegando un tiro en el pie.

La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias”, expresó el dirigente.

Rechazo a la reforma laboral y al recorte del Estado

Desde ATE señalaron que la medida de fuerza responde al rechazo del proyecto ingresado en el Senado, al que calificaron como “regresivo y autoritario”, y a la intención del Ejecutivo de reducir un 10% la planta estatal.

La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo Nacional del sindicato, tras el mandato otorgado por las 191 seccionales y las 24 provincias durante el Congreso Confederal realizado el 27 de noviembre en San Luis. Además de la marcha en la Ciudad de Buenos Aires, en cada provincia habrá protestas frente a las Casas de Gobierno.

Para Aguiar, es “una reforma peor que en la dictadura”

Aguiar cuestionó duramente el contenido del proyecto: “Es todo verso que con esta reforma se va a crear empleo. Es una reforma propia de regímenes autoritarios, incluso peor que la que regía durante la dictadura. No es compatible con el sistema democrático”.

También rechazó la posibilidad de jornadas laborales de 12 horas y el pago en especies, medidas que —según sostuvo— atentan contra los derechos básicos de los trabajadores.

“No podemos aceptar esta barbaridad. Lo único que tenemos para ofrecer es nuestra fuerza de trabajo y nuestra salud física y mental. Con esta reforma, los empresarios pasarían a ser dueños de nuestras vidas”, afirmó.

El secretario general de ATE advirtió que el proyecto va en sentido contrario a las tendencias internacionales:

“Mientras el mundo reduce la jornada laboral y mejora salarios, acá se avalan condiciones inhumanas y esclavistas. México aumentó el salario mínimo y España restituyó derechos laborales con crecimiento económico y empleo”.

El sindicato alertó que la iniciativa afectará a más de 70.000 trabajadores estatales, especialmente a aquellos organismos que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo. Además, denunciaron que el cambio en la figura del monotributo busca perpetuar el fraude laboral en el Estado nacional, provincial y municipal.

ATE puso el foco en los gobernadores al considerar que gran parte de los legisladores responden a sus decisiones políticas. Según el gremio, el impacto del ajuste ya se siente con fuerza en las provincias debido a la caída de la coparticipación, la baja del consumo, la reducción de transferencias nacionales y el freno a la obra pública, situación que podría profundizarse si se aprueba la reforma.