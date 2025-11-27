Reforma laboral: los posibles ejes sobre las vacaciones y licencias que debate el Consejo de Mayo

El Consejo de Mayo se reúne para debatir las reformas que busca realizar el Gobierno de Javier Milei. Una de esas es la Reforma Laboral. Según trascendió, el texto incluiría modificaciones con respecto a las vacaciones y licencias de los trabajadores en relación de dependencia. Periodos, organización y hasta remuneración.

El borrador de la Reforma Laboral que discute el Consejo de Mayo contiene en su texto algunas modificaciones sobre las vacaciones y licencias de empleados en relación de dependencia. Entre ellas se encuentran que:

Se debería otorgar entre 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente (a excepción de acuerdos personalizados)

Se aumentaría el tiempo de antelación para notificar vacaciones, debe ser al menos 45 días antes.

Se habilitaría la posibilidad de fraccionar los días de descanso, siempre que no sea inferior a una semana. Cada trabajador deberá poder acceder a sus vacaciones al menos una vez cada tres años durante la temporada de verano.

Se regularía la remuneración del lapso de vacaciones: la paga se calcularía dividiendo el sueldo mensual por veinticinco.

«Aquellos que cobren por día u hora percibirán el monto habitual del último día trabajado antes de iniciar el descanso, considerando, si corresponde, jornadas mayores a ocho horas dentro del tope de nueve», indica el borrador al que accedió Infobae.

El Gobierno avanza con la reforma laboral: tras el Consejo de Mayo, anticipó cuándo presentará el proyecto

El Consejo de Mayo se reunió este miércoles en Casa Rosada para avanzar en la redacción de la reforma laboral. Si bien no reunió los consensos necesarios -principalmente del sindicalismo-, el Gobierno anticipó cuándo será la fecha de presentación.

El encuentro duró una hora y media y contó con el debut del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como coordinador entre todas las partes.

También estuvieron presentes el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional Carolina Losada (UCR); el diputado nacional Cristian Ritondo (PRO); Gerardo Martínez de la CGT; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

“No está el proyecto definitivo. Desde la UIA lo quieren de una manera y desde la CGT de otra, el resto hacemos equilibrio”, comentó uno de los integrantes del Consejo a Infobae tras la reunión. En este sentido, desde el Ejecutivo resaltaron que avanzarán con su propia iniciativa de no conseguir los consensos.

“Somos un organismo consultor. Hemos traído propuestas y el 9 de diciembre sacaremos pulido casi todo lo que hemos presentado. Seguramente no todos vamos a estar de acuerdo al 100% pero tendremos un producto de lo que hemos trabajado durante el año”, dijo Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, en contacto con la prensa.

Desde el Gobierno se adelantaron a tratar la reforma en las sesiones extraordinarias que iniciará el siguiente 10 de diciembre. Si bien anticiparon que será el 9 la fecha de presentación, según el calendario legislativo el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 15 del mismo mes para incluir el proyecto.