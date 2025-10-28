Reforma laboral: los puntos más importantes del proyecto de ley que el Gobierno busca debatir en el Congreso

El Gobierno nacional reactiva el debate en el Congreso sobre una reforma laboral integral, que busca modernizar el régimen actual y dinamizar la economía argentina. La propuesta, titulada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, es impulsada por la diputada nacional Romina Diez y cuenta con el respaldo de un grupo de legisladores de distintos bloques.

El objetivo central de la iniciativa oficialista es la modernización de la legislación laboral. Para ello, el proyecto introduce modificaciones en artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, redefiniendo el principio de irrenunciabilidad y ampliando las facultades del empleador para adaptar las formas y modalidades del trabajo.

Además, se actualizan los beneficios sociales no remunerativos.

En cuanto a la movilidad y disciplina laboral, el texto establece que el empleador podrá implementar cambios en la prestación del trabajo, siempre que no resulten irrazonables ni alteren aspectos esenciales del contrato. Los trabajadores que consideren vulnerados estos límites podrán considerarse despedidos sin causa. Se precisan los plazos para impugnar sanciones disciplinarias, fijando un límite de 30 días corridos desde la notificación.

Proyecto de ley para una reforma laboral: Beneficios y remuneraciones

La propuesta redefine el concepto de beneficios sociales, detallando una lista de prestaciones que no integrarán la remuneración. Estas incluyen desde la provisión de almuerzos y útiles escolares hasta el pago de servicios de telefonía móvil e internet para el trabajador y su grupo familiar, salvo excepciones expresamente previstas.

Sobre remuneraciones y recibos de sueldo, se habilita el pago en efectivo, cheque o acreditación bancaria. Asimismo, se permite la instrumentación electrónica de los recibos, que deberán contener información detallada sobre el empleador, el trabajador, los conceptos liquidados y las deducciones aplicadas.

El proyecto flexibiliza la época de otorgamiento de las vacaciones y permite su fragmentación en períodos no menores a una semana. Garantiza que cada trabajador pueda gozar de sus vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada dos años, a menos que opte por lo contrario. También, los trabajadores unidos en matrimonio o unión familiar que presten servicios para el mismo empleador podrán solicitar el goce conjunto de sus vacaciones.

En materia de licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos de tres o seis meses de remuneración según la antigüedad del empleado. Para quienes tengan carga de familia y no puedan concurrir al trabajo, el derecho a percibir remuneración se extiende a seis o doce meses, también según la antigüedad.

Se incorpora un procedimiento para la verificación de certificados médicos, que podrá ser gestionado por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, incluyendo la posibilidad de convocar peritos y aplicar sanciones. Después del vencimiento de los plazos de interrupción por enfermedad, el empleador deberá mantener el puesto durante un año adicional. Si el trabajador no se reincorpora, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin responsabilidad indemnizatoria.

Nuevo régimen de intereses e indemnizaciones según el proyecto de ley que busca una reforma laboral

El texto modifica el régimen de intereses en créditos laborales, estableciendo que el total no podrá exceder la suma resultante de calcular el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual. Además, se limita el pacto de cuota litis en juicios laborales al 20%.

Finalmente, el proyecto busca redefinir el alcance del trabajo agrario, excluyendo a trabajadores de actividades industriales, comerciales, turísticas, de servicios y a quienes realicen tareas ajenas a la actividad agraria.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los legisladores Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.