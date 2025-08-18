Refuerzan la vigilancia en las fronteras: el ministerio de Seguridad y Defensa crean una mesa de coordinación

Los ministerios de Defensa y de Seguridad nacional crearon una Mesa Conjunta de Coordinación para mejorar la vigilancia y el control en las Zonas de Seguridad de Frontera del país, según anunció el Boletín Oficial. Añadió que este nuevo mecanismo interministerial busca optimizar la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad federales para enfrentar las amenazas en las zonas fronterizas y asegurar el cumplimiento de las leyes de defensa y seguridad nacional.

Esta nueva medida se establece con el fin de «la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para garantizar la soberanía e independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación”. Asimismo, referido a la agresión exterior y a la prevención del delito y al orden público.

La resolución detalla que la Mesa Conjunta tendrá tres niveles: el primero integrado por los titulares de ambos ministerios, el segundo por las secretarías correspondientes y el tercero por los representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. «Será clave la supervisión y evaluación de los operativos territoriales y el establecimiento de protocolos de actuación», explicaron los ministerios involucrados.

«Deberá coordinar los lineamientos estratégicos, tácticos y operativos; establecer protocolos de actuación y procedimientos interinstitucionales; supervisar la implementación de las actividades conjuntas evaluando su eficacia, proponer mejoras; realizar informes semanales y formular recomendaciones conjuntas sobre cuestiones operativas, recursos, despliegues y necesidades logísticas», destacaron.

Alerta ANMAT: se detectó un medicamento falsificado para la diabetes y se ordenó su retiro

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) detectó un medicamento falsificado que se comercializaba como «Ozempic Semaglutida Tablets USP», utilizado para la diabetes, y ordenó, mediante el Boletín Oficial, «la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier dosis» en el mercado.

Desde el Boletín Oficial indicaron que la unidad fue denunciada como falsificada por Novo Nordisk, que remarcó: “No existe a nivel mundial el producto ‘Ozempic®’ en la forma farmacéutica de administración por vía oral, comprimidos o cápsulas”.

Según informó el comunicado, el producto apócrifo era promocionado en redes sociales con el nombre “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets”, y señalaba como fabricante a la firma inexistente Pharma Argentina SA. También se identificó a otra empresa sin habilitación llamada MD Pharma.

Asimismo, la dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos «a fin de proteger a eventuales usuarios del producto denunciado, toda vez que se trata de una especialidad medicinal falsificada, sugiere prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier dosis, presentación y lote que se identifique como “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, Fabricado por Pharma Argentina SA”.

El organismo nacional emitió una alerta sanitaria con imágenes comparativas entre el producto original y el falsificado, y solicitó a profesionales de la salud, instituciones y al público en general abstenerse de utilizar estas unidades.