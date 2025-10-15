Regina creó una nueva zona turística y gastronómica para potenciar su barda norte

Regina busca integrar su paisaje natural y su identidad cultural al desarrollo local, para ello creó la Zona de Desarrollo Turístico Urbano (ZDTU), un nuevo distrito pensado para promover actividades turísticas y gastronómicas en la barda norte. La ordenanza fue aprobada en el Concejo Deliberante y publicada en el boletín oficial.

La iniciativa busca reconvertir un sector históricamente industrial, donde funcionaban empresas como la sidrera La Reginense que ya no están en función, según el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré esta iniciativa tiene «una mirada al futuro, transformando una zona céntrica que estaba totalmente abandonada», afirmó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Con esta medida, el municipio pretende consolidar un circuito que conecte el anfiteatro Cono Randazzo, el Museo de la Sidra y el Vino y el Sendero a la Capilla, tres puntos emblemáticos del patrimonio reginense. Además, la ordenanza señala que hace años se viene trabajando con el propósito de «ordenar este sector» para mejorar las infraestructuras y servicios a fin de insertarlo a la zona céntrica utilizándola para actividades recreativas y culturales.

El nuevo distrito abarcará la vereda norte de la calle Los Nogales, entre General Paz y 11 de Septiembre, y pasará de tener un uso industrial a uno orientado al turismo sostenible y la gastronomía local.

Según la ordenanza, el objetivo central es “preservar áreas con valor natural o cultural y fomentar el desarrollo turístico y gastronómico de manera sostenible”, promoviendo la participación del sector privado junto al Estado.

Zona de Desarrollo Turístico Urbano en Regina: una identidad vinculada a las bardas

Las construcciones que se realicen en la ZDTU deberán seguir criterios unificados que reglamentará el Ejecutivo Municipal para mantener la identidad del entorno y reducir el impacto ambiental. Además, se busca destacar las vistas de la barda y su entorno natural.

El sector del estacionamiento del anfiteatro Cono Randazzo conservará su uso actual, ya que según indica la ordenanza, «ofrece una visual limpia y directa» hacia el paisaje y los espacios culturales.

La ordenanza también establece un período de transición para los establecimientos ya habilitados que no se ajusten a los nuevos usos: podrán continuar funcionando por hasta diez años o hasta el cese de sus actividades.