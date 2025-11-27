Renovación de bancas en el Congreso: Rolando Figueroa participa de una reunión clave de gobernadores

Este jueves cinco gobernadores se reunirán para definir un equilibro de fuerzas de cara a la renovación de bancas en el Congreso. Según confirmó Diario RÍO NEGRO, el encuentro clave contará con la presencia de Rolando Figueroa, Gustavo Saénz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones). Los detalles.

Hace varias semanas, los mandatarios llevan adelante negociaciones para definir una fuerza equilibrada, pensando en las renovaciones dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Desde el gobierno de Neuquén confirmaron a Diario RÍO NEGRO que Figueroa participará este mediodía del almuerzo con los gobernadores y que está dispuesto a «negociar y consensuar» en conjunto, pero que no se integrará a ningún interbloque.

«Se va a trabajar como en Diputados, La Neuquinidad va a tener su bloque aparte», aclararon.

Gobernadores federales intensifican negociaciones en Buenos Aires por la agenda legislativa de Milei

La capital argentina vive jornadas de alta actividad política, con el foco puesto en el Congreso. La presencia de múltiples gobernadores subraya la importancia de las definiciones legislativas que se aproximan. La conformación de nuevos espacios y la consolidación de existentes demuestran la búsqueda de las provincias por posicionarse frente al Ejecutivo.

En paralelo, el bloque Provincias Unidas, que representa a diputados de 17 distritos, también celebró un encuentro. Allí se definieron autoridades, designando a la santafesina Gisela Scaglia como presidenta de la bancada. Esta decisión generó tensiones internas y un «crujir» en el sector, relegando la figura de Miguel Pichetto, pese a que el bloque proyecta un piso de 15 diputados.

Tanto el nuevo espacio federal en desarrollo como Provincias Unidas han manifestado su disposición a negociar con la Casa Rosada. Ambos grupos buscan influir en la aprobación del Presupuesto Nacional, la modernización laboral y la reforma tributaria. Asimismo, expresaron interés en el endurecimiento del Código Penal, iniciativas clave resistidas por el bloque de Unión por la Patria.