Renunció Cristian Larsen, titular de Parques Nacionales: «Agradezco a Javier Milei por la confianza depositada»

El presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Cristian Larsen, presentó la renuncia de su cargo. La noticia fue confirmada por él mismo a través de su cuenta en la red social X: «Esta decisión obedece a mi firme convicción de continuar aportando a las ideas de la libertad desde otro lugar», expresó y al finalizar le envió unas palabras al presidente Javier Milei. El líder de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó un posteo minutos después con una chicana por el conflicto con La Pastera, el museo del Che.

La sorpresiva renuncia de Cristian Larsen trascendió públicamente este 28 de mayo, pero el documento de renuncia formal a su cargo la realizó el martes.

Cerca de las 11 de la mañana, el ahora expresidente de la Administración de Parques Nacionales posteó en su cuenta de X una nota abierta para dar cuenta de su decisión «de carácter indeclinable». Su apartamiento del cargo comenzará a regir desde el 31 de mayo.

La nota de renuncia de Cristian Larsen a Parques Nacionales

En una nota de tres páginas, Cristian Larsen escribió: «Por la presente, y con el más alto respeto, me dirijo a usted a fin de presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Presidente de la Administración de Parques Nacionales a partir del 31 de mayo del presente. Esta decisión obedece a mi firme convicción de continuar aportando a las ideas de la libertad desde otro lugar«.

El funcionario hizo un recorrido sobre su gestión destacando los trabajos que lograron con «determinación y resultados concretos». También aprovechó para revelar irregularidades y apuntar contra la gestión anterior por su «desidia en la administración».

«Enfrentamos y desarticulamos las usurpaciones ilegales que, bajo falsas reivindicaciones, pretendían fragmentar la integridad territorial de la Nación. Gracias a acciones judiciales y operativos coordinados con otras áreas de gobierno, recuperamos terrenos clave como la seccional El Maitenal en el Parque Nacional Los Alerces y obtuvimos sentencias condenatorias por las tomas de Villa Mascardi, reafirmando el compromiso con el respeto a la ley y la defensa de la propiedad privada», continuó.

Larsen no escatimo en palabras por lo cual dedicó varias oraciones a los diferentes conflictos que se registraron en Parques Nacionales como los incendios forestales y la detención de «golpistas del fuego». Y sostuvo su postura de continuar incentivando «inversiones privadas» para mejorar el turismo y transformar la conservación de los parques.

Para concluir su renuncia, manifestó: «Me despido con el privilegio de haber trabajado en este organismo, el orgullo del deber cumplido y la certeza de que seguiré acompañando, desde el lugar que me toque, la reconstrucción de nuestra Patria en una Nación libre, respetada y con instituciones a la altura del desafío histórico que enfrentamos. Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza depositada en este periodo«.

La chicana de Rodolfo Aguiar a Larsen, tras su renuncia

Luego de confirmarse la renuncia de Larsen, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se pronunció en su cuenta de X para lanzar una chicana en la cual hizo mención al conflicto que surgió entre ambos por la medida de cerrar La Pastera, el museo dedicado al Che Guevara ubicado en San Martín de los Andes.

«Chau, chau, adiós», escribió y citando a Larsen, lanzó: «Qué pasó @CristianGLarsen? Te fuiste y al final no cerraste La Pastera? Yo te dije que no te iba a dar la nafta!. Ya lucraste como director de Radio y Televisión Argentina (RTA), ya lucraste como presidente de Parques Nacionales, ahora a dónde vas? Vas a seguir viviendo de la teta del Estado? Me parece que sos bastante casta vos che!».

CHAU CHAU ADIÓS!! 👋



Qué pasó @CristianGLarsen? Te fuiste y al final no cerraste La Pastera? Yo te dije que no te iba a dar la nafta!!

Ya lucraste como director de Radio y Televisión Argentina (RTA), ya lucraste como presidente de Parques Nacionales, ahora a dónde vas? Vas a… pic.twitter.com/3sMtUJJnTR — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 28, 2025

Cabe recordar que el conflicto entre el presidente Cristian Larsen y ATE creció cuando la Administración de Parques Nacionales resolvió poner fin al acuerdo de uso del espacio firmado en 2008 y vencido formalmente en 2020.

Desde ATE denunciaron que el Gobierno buscaba revocar el «comodato» que el sindicato tenía con Parques Nacionales de forma arbitraria y lo repudiaron como un ataque directo no solo al gremio, sino también al sitio que fue utilizado por muchos años como homenaje a Ernesto ‘Che’ Guevara.