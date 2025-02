Parques Nacionales pide desmantelar el rewe mapuche de Villa Mascardi y da sus razones

El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, presentó un escrito en el juzgado federal de Bariloche para pedir la remoción del rewe (espacio sagrado) del pueblo mapuche ubicado en predios del organismo en Villa Mascardi y que estaban en resguardo por una disposición judicial de 2023.

La exjueza Silvina Domínguez, que subrogó el juzgado federal de Bariloche e instrumentó el desalojo de los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en octubre de 2022, convalidó a mediados de 2023 un acuerdo impulsado por el Poder Ejecutivo, durante la gestión de Alberto Fernández, en la que se dispuso “reconocer al rewe como sitio sagrado para el pueblo mapuche” a los fines de que la machi Betiana Colhuan Nahuel pueda “ejercer sus tareas espirituales y medicinales”. Para ello se dispuso el “permiso del uso del terreno” donde se encuentra este lugar sagrado donde se preveía además la construcción de viviendas.

Larsen, en su presentación fechada el martes 25 de febrero, señaló que existen argumentos que “imponen necesariamente la remoción de aquel espacio y la puesta a disposición de los objetos que lo componen a favor de los imputados”, es decir de los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu que levantaron ese espacio con una figura de madera tallada en el centro y que actualmente transitan un segundo juicio por delitos de usurpación de otros predios de la zona, entre ellos el desmantelamiento del exhotel IOS y dos propiedades privadas.

Larsen menciona puntualmente una “talla de madera” que se encuentra en un “terreno privado de propiedad de Parques Nacionales” y pide que el organismo ejerza el “pleno uso y goce del inmueble de su propiedad” porque en ese predio pretende construir la Escuela de Guardaparques.

Para referentes mapuches y la Gremial de Abogados, que defiende a los integrantes de la lof en este segundo juicio en curso —que desde ayer dejó de ser transmitido por el canal de Youtube por disposición judicial— son expresiones «racistas y de mentalidad de colonizadores».

Los fundamentos de Parques Nacionales

Fundamentó que “el área se ha vuelto riesgosa para toda la comunidad” y mencionó también como antecedente el fallo que condena del juez Hugo Greca a los integrantes de la comunidad mapuche por el delito de usurpación de esos predios iniciada en 2017, en el primer juicio que se realizó el año pasado en Bariloche que tuvo penas de prisión en suspenso por dos años; y dos años y dos meses.

El titular de Parques consideró un “dispendio de recursos de seguridad” para custodiar ese predio y afirmó que “al día de la fecha no existen motivos válidos para que dicha situación perdure en el tiempo”, remarcando además que no hay fundamentos para su instalación en ese lugar donde —según mencionó— no hay antecedentes ancestrales de presencia de la comunidad mapuche que se instaló en 2017.

“La mera mención de espíritus ancestrales que se representan y brindan indicaciones de cómo aquellos presuntos miembros de comunidades originarias deben proceder, ningún tipo de prueba ni fundamentación en el campo objetivo ha sido acreditada por quienes pretenden hacer valer sus derechos y preservar aquél lugar como sagrado, por lo que se impone necesariamente la remoción y puesta a disposición para los fines que entiendan adecuados”, esgrimió el funcionario que desde que asumió en diciembre de 2023 arremetió contra las comunidades mapuches de la región.

Otro punto que menciona Larsen en su nota es que existe un tema de “seguridad y orden público” porque el rewe “propicia la concurrencia al lugar” de integrantes de la comunidad mapuche a los que señala por hechos violentos hacia vecinos.

También indica el “impacto ambiental negativo” por presuntos daños en la flora y la fauna del lugar ante la “presencia de intrusos”.