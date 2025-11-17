Renunció un secretario del gabinete de María Emilia Soria en Roca

El secretario de Servicios Públicos de Roca, Miguel Jaramillo, presentó a su renuncia al cargo en el Gabinete de la intendenta de Roca, María Emilia Soria, que aceptó la dimisión.



A partir de esta renuncia basada en motivos personales, el área quedará provisoriamente a cargo de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Pablo Oscar Rolo, hasta tanto se designe el reemplazo el reemplazo de Jaramillo.



Soria reconoció el aporte de Jaramillo por su desempeño en el cargo durante más de dos décadas coordinando la provisión de importantes servicios municipales como barrido, limpieza y mantenimiento de espacios públicos en una ciudad en constante crecimiento.

Sin embargo, una fuente municipal consultada por este medio explicó que fue mucho tiempo que Jaramillo estuvo en el área y ya había un desgaste por no poder modificar ciertos aspectos, así que se proyecta una buena oportunidad para mejorar el funcionamiento de este sector.

Cabe recordar hubo un fuerte conflicto en el área de recolección de residuos del municipio y hay una investigación en marcha.

Soria anuncio un proceso de modernización

En este sentido, en el parte oficial la intendenta Soria anunció que se llevará adelante un proceso de modernización del funcionamiento del área con la próxima conducción de la Secretaría, a fin de optimizar la provisión de servicios.

Según se pudo saber, se barajan varios nombres, pero todavía se están estudiando los perfiles de los candidatos.

Conflicto con la recolección de residuos

La semana pasada un conflicto en el área de Servicios Públicos por la investigación de irregularidades en el fichaje de los trabajadores del área de recolección de residuos, generó fuertes cruces entre el municipio y el gremio Asociación de Trabajadores Municipales (ATM). Desde el sindicato aseguran que fueron suspendidos una treintena de trabajadores y que peligraba el servicio.

Desde la intendencia se aseguró que el servicio nunca corrió riesgos y que investigación avanzaba sin suspensiones.