Cruces entre el municipio de Roca y un gremio por la investigación de irregularidades en el fichaje de trabajadores

Desde la Municipalidad informaron que se elevó un Sumario Administrativo para que la Junta de Disciplina investigue los hechos.

El municipio de Roca investiga irregularidades, según informó, en el fichaje de 23 agentes municipales que pertenecen al área de recolección de residuos. La situación generó una denuncia de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM), que señaló que se habían suspendido a 30 trabajadores. Desde el Ejecutivo Municipal se informó que «no hay suspensiones» y que la recolección de residuos está garantizada.

Según informó la municipalidad, el área de Recursos Humanos se detectó irregularidades en el fichado del sector de «Recolección de Residuos, por lo cual se elevó un sumario administrativo para que la Junta de Disciplina investigue y determine las medidas correspondientes».



Qué dijo que gremio de municipales

La Secretaria General de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM), Susana Elosegui, explicó: «El jueves a las 10 de la noche me comunican que habían notificado alrededor de 30 de mis compañeros que son afectados en su actividad laboral». Según explica, les llegó una notificación en la que fueron suspendidos con goce de haberes por 60 días, y que esto respondía «a una investigación».

La referente de ATM expresó a este medio que los incumplimientos en el fichado se deben a la «mala administración, mala comunicación y mala organización del Ejecutivo».

Según comentó la sindicalista, desde la pandemia existe una normativa vigente la cual establece que «cuando terminaran el recorrido de recolección de residuos, se retiren a su domicilio para higienizarse«, debido a que cuando «el recolector levanta una bolsa, hay líquidos, hay materia fecal, hay orina. Y más de una vez han tenido que retirar restos caninos y felinos en descomposición o residuos patológicos».

Sin embargo, detalla, «la municipalidad no cuenta con las medidas de higiene y seguridad. No tiene una ducha, no tiene jabón antibacterial». Es por esto que «los chicos, al terminar el recorrido, se van a su casa», y son «sus superiores» los que «están encargados de finalizar el fichado».

Desde el Ejecutivo señalan que «la investigación correspondiente avanza en el ámbito de la Junta de Disciplina», y afirman que los servicios no se verán suspendidos.

También señalaron que hubo falsos trascendidos «sobre interrupción en la recolección de residuos» y remarcaron que el servicio se prestará con normalidad.