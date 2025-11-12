La obra de agua potable en el barrio Fiske Menuco de Roca entró en su etapa final

La red de agua potable en el barrio Fiske Menuco está en su fase final. Hoy se comenzó con la colocación de bombas, pruebas entrada de agua, y llenado de la cisterna que abastecerán de agua a 286 familias en el barrio de la zona noreste de Roca.

En comunicación con Diario Río Negro, Alejandro Echarren, ministro de Obras Públicas de Río Negro estimó que en «las próximas semanas los vecinos podrán realizar el trámite de solicitud en la Municipalidad» para obtener agua potable en sus hogares.

Además, explicó que hasta ahora los vecinos sólo podían acceder al servicio mediante conexiones clandestinas y «de manera provisoria» ya que «el agua que les llega es escasa».

La obra fue reactivada con fondos municipales y provinciales

Los trabajos habían quedado paralizados por falta de acompañamiento de Nación, sin embargo el municipio de Roca en conjunto con el gobierno provincial decidieron darle continuidad a la provisión de agua potable. Esta asistencia fue anticipada por Weretilneck en su participación del aniversario de Roca el 1° de septiembre del año pasado.

En marzo de este año, el gobernador Alberto Weretilneck se reunió con la intendenta María Emilia Soria, rubricando el convenio de financiamiento provincial para la conclusión de la insfraestructura hídrica. En ese momento, la Provincia aportó unos 313 millones de pesos y el municipio sumó -aproximadamente- otros 120 millones de pesos.

El ministro Echarren mencionó a este medio que «son más de 50 obras» las que quedaron paralizadas a lo largo de la provincia por falta de aportes del Ejecutivo nacional.