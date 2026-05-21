El secreto de la casa de té más antigua de la Patagonia: un balcón al Lácar nacido de un sueño inglés.-

Entre los cerros que custodian San Martín de los Andes, a casi mil metros sobre el nivel del mar, el tiempo parece haberse detenido en una ceremonia de porcelana y scons dentro de la belleza patagónica. La casa de té más antigua de la Patagonia, reconocida oficialmente como la más antigua de la región patagónica, no es solo un destino gastronómico, sino un testimonio de audacia femenina en la década del 30.

Lo que hoy es un punto de referencia para el turismo internacional comenzó como la visión de Renée Dickinson, una joven modelo londinense que, tras quedar cautivada por la inmensidad del lago Lácar, decidió abandonar las pasarelas de Harrods para fundar un emprendimiento que hoy es considerado Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural en la Patagonia.

El secreto de la casa de té más antigua de la Patagonia: arquitectura de Bustillo y el legado de Renée Dickinson

La edificación de la casa es, en sí misma, una pieza de estudio para los amantes del diseño andino. La obra, iniciada en 1937, estuvo a cargo del arquitecto Hilario Cullen, discípulo y familiar del célebre Alejandro Bustillo.

Esta influencia se percibe en el uso magistral de la madera y la piedra, integrando la estructura de manera orgánica al bosque de coníferas y alerces que la rodea.

La casa de té más antigua de la Patagonia. Foto: Casa de Té Arrayán, San Martín de los Andes.-

El espíritu de Renée Dickinson sobrevive no solo en los cimientos, sino en la mística del lugar: una mujer que desafió las convenciones de su época para emprender en un paraje desierto, gestionando tierras ante el gobierno nacional bajo la promesa de fomentar el desarrollo turístico en el sur argentino.

El secreto de la casa de té más antigua de la Patagonia: cómo visitar este Patrimonio Cultural en San Martín de los Andes

Para acceder a este mirador natural, ubicado a unos 5 kilómetros del centro de San Martín de los Andes, los visitantes pueden optar por un ascenso en vehículo o una caminata de baja dificultad (aprox. 40 minutos) por un camino de ripio rodeado de fauna autóctona.

Además de la casa de té, el predio cuenta con un Mountain Lodge que permite disfrutar de las puestas de sol sobre el lago Lácar, momento del día que da nombre al lugar («Arrayán» en lengua mapuche refiere a donde caen los últimos rayos del sol).

El mountain lodge de la casa de té más antigua de la Patagonia. Foto: Casa de Té Arrayán, en San Martín de los Andes.-

Dada su relevancia histórica y alta demanda, se recomienda realizar reservas previas a través de sus canales oficiales, para garantizar un lugar en este balcón de la historia patagónica.

El secreto de la casa de té más antigua de la Patagonia: el ritual del «Three Tiers & Tea» frente al Parque Nacional Lanín

Hoy, bajo la dirección de la experta tea blender Ornella Aristizábal, la Casa de Té Arrayán ha modernizado su propuesta sin perder la esencia británica original. La experiencia más buscada es el Three Tiers & Tea, una torre de degustación que respeta el protocolo del té inglés: