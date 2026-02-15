Un banco digital para Neuquén y transporte público eléctrico para el turismo entre los anuncios de Mariano Gaido

El intendente Mariano Gaido intentó ser sintético, pero su discurso superó las dos horas con las obras y nuevas medidas para la ciudad en 2.026 y sorprendió con iniciativas como la creación de un nuevo transporte público, una agencia de desarrollo y un banco digital de la ciudad. Continuará con la entrega de lotes con servicios, una nueva quita de tasas, más asfalto, paseo costero y un plan deportivo vinculado a los secundarios.

Un gran porcentaje de los anuncios requiere de la autorización de los concejales por más de dos tercios para la puesta en marcha de esas iniciativas en 2026, como la agencia de desarrollo o el banco digital.

Los concejales de la oposición mostraron cautela respecto a la aprobación de las nuevas entidades propuestas y sostuvieron que aguardarán a conocer los proyectos que envíe al Deliberante.

La sesión continuó en el Deliberante después del discurso del Ejecutivo e ingresaron los proyectos del municipio para eximir de licencia comercial a los negocios que tendrán en obra a la nueva avenida Mosconi en obra y el año gratis de habilitación para los locales que inicien la actividad comercial en 2026 en la ciudad.

También ingresó la iniciativa para las tasas que serán eliminadas en este ciclo, que fue uno de los anuncios del jefe comunal. El intendente habló de 50 tasas que dejarán de estar en la tarifaria.

Fueron destinados a comisión los proyectos de los bloques políticos como el de Fuerza Libertaria para la modificación de tasas, los de declaración del PRO, para que el Ejecutivo analice la reducción de la tasa de baldíos y el proyecto conjunto de LLA, CCARi y Pluralistas para modificar el cobro de retributivos.

La próxima sesión se fijó el 26 de febrero.

El banco digital de Neuquén: el Neucrear

“El banco ciudad va a ser destinado al sector privado, al crecimiento, a dar oportunidades a las Pymes y a los habitantes de la ciudad que quieran construir su casa: el ProCrear será Neucrear”, dijo Gaido al sector cuando fue consultado, en rueda de prensa, por el anuncio de la creación de un banco ciudad.

Aclaró que se iniciarán los permisos correspondientes al Banco Central, que establece que un banco digital es aquel que opera a través de una página web, con aplicaciones móviles y otras herramientas, que no tiene sucursales fisicas y que trabaja exclusivamente y las 24 horas por plataformas digitales.

“Vamos a ser ordenados y serios en lo que vamos a transitar. Como lo dije con el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), que no solo lo creamos, sino lo hicimos eficientes: con el Instituto Municipal entregamos 5.000 lotes con servicios, regularizamos 20 barrios y este año vamos a entregar otros 1.556 lotes, con superavit en el IMUH”.

Agregó que el banco de la ciudad de Neuquén estará orientado a medidas para el comercio neuquino y que “las empresas que se instalarán en el Parque Industrial Neuquén, tendrán nuestro acompañamiento con el banco ciudad y el Banco Provincia Neuquén”, dijo.

Recordó que cuando se entregaron lotes con todos los servicios, se crearon barrios como Altos del Neuquén (Distrito 7) que se habitaron con autoconstrucción y con el plan nacional ProCrear.

Con el banco digital “será una alternativa más para potenciar las construcciones de viviendas, con un 100 por ciento de cobrabilidad: será el banco de la ciudad y la agencia de inversión, con el acompañamieto del BPN”, insistió.

La iniciativa no ingresó en esta primera sesión de Concejo.

Explicó que se trata de un proyecto en el que tomarán en cuenta la opinión del sector privado. «El acuerdo es estratégico con el BPN y con la provincia para la ciudad de Neuquén, el banco digital lo venimos trabajando con prioridad en las herramientas modernas para los contribuyentes, la pequeña y mediana empresa», sostuvo.

El transporte público eléctrico

En la rueda de prensa dio detalles del transporte eléctrico que se sumará al sistema SUBE, con características especiales: será punto a punto y priorizará recorridos del paseo costero y el «corredor desde el aeropuerto al centro«.

Insistió que esa iniciativa será parte de la «alianza estratégica con el sector económico y financiero de la ciudad para impulsar el sector privado. Lo presentaremos en los próximos días, la licitación saldrá cuando esté la ordenanza», respondió al ser consultado por detalles. Recordó que hay más de 30 kilómetros de paseos costeros para circular; como el teleférico, está vinculado al turismo, a la confluencia de los ríos”, destacó.

Como lo había adelantado a través del Diario RIO NEGRO, Gaido anunció que está listo el proyecto ejecutivo para una telesilla que unirá el mirador de los tres ríos en la isla de los pájaros en el río Limay. Estará destinado a las personas mayores y las que tienen discapacidad motora y consiste en un sistema elevado por sobre el río y la península de Hiroki, desde el mirador de los tres ríos hasta llegar al edificio de Hiroki, al final del paseo costero en la costanera del Limay.

Precisamente el «triple mirador», que construirá en la Isla de los Pájaros, fue uno de los anuncios de obra para este año. El objetivo será hacer un puente peatonal hasta la isla y allí hacer un mirador en la confluencia de los ríos Neuquén, Limay y Río Negro, que se forma de ambas vertientes en el trayecto hacia el Atlántico.