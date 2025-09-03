En Río Negro las guardias hospitalarias se actualizarán junto a los aumentos salariales

El encuentro sectorial se mudó a la Secretaría de la Función Pública. Foto: Marcelo Ochoa.

A partir de septiembre el valor de las guardia en los hospitales rionegrinos se actualizarán junto a los aumentos salariales según indicó la Asociación de Trabajadores del Estado tras la reunión de la Mesa de Salud que se desarrolló en la capital provincial, en la sede de la Secretaría de la Función Pública.

El gremio explicó que «alcanzará a médicos, no médicos y enfermeros» y que también «se trabajará la corrección de los ítems específicos de salud».

ATE marcó como un logro «histórico» esa decisión mientras desde Asspur cuestionaron que no hubo respuestas a distintos planteos realizados por su sector.

El sindicato liderado por Rodrigo Vicente añadió que se pidió «el incremento en los ítems bonificación, ley 1904, el bloqueo de título, la compensación full time, compensación salud, riesgo médico y riesgo no médico y la actualización en la dedicación horaria 7ma y 8va hora para la ley 1844, junto con la creación del ítem jefatura».

Otros puntos fueron «la necesidad de mayor recurso humano, un Convenio Colectivo de Trabajo sectorial, mantenimiento de los hospitales, aparatología y la compra de los mismos, junto con medicación e insumos».