Revés para la derogación de la ordenanza de CALF: rechazan la Iniciativa Popular

La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, no admitió el ingreso del proyecto de iniciativa popular que buscaba discutir y derogar la ordenanza que incluyó en la factura de CALF los ítems de la deuda de Cammesa y la tasa CAN.

La apoderada del grupo que impulsó la iniciativa, Silvana Genero, cuestionó el dictamen de la presidencia del Deliberante, que les comunicó ayer que la recolección de firmas, no sirvió. Los aspectos formales y la cantidad de firmas que se muestrearon fueron válidas, sin embargo, el fondo del tratamiento fue lo que se declaró inadmisible: no se tratarán proyectos que versen sobre cuestiones presupuestarias o de gravámenes.

«La ordenanza 14.645 no crea la tasa CAN; nosotros cuestionamos es el cobro de la tasa CAN en la boleta de CALF», dijo Género quien insistió en que, con argucias, se buscaba acallar la voz de 4.600 firmas «con argumentos que no se ajustan a derecho».

Es la tercera acción de participación ciudadana que se chocó con la negativa oficial este año, porque se relaciona con la ordenanza que le dio a la cooperativa eléctrica la potestad de cobrar tasas y sanear su deuda con Cammesa a través del prorrateo de la acreencia entre los usuarios residenciales, medianos y grandes.

Tampoco funcionaron los caminos legales, en tres instancias diferentes, las juezas y jueces en Neuquén rechazaron analizar la ordenanza municipal, en todos los casos, con argumentos formales.

Antes hubo un fuerte portazo político cuando se buscó hacer un planteo desde la banca de la ciudadanía y cuando se juntó casi 13.000 firmas para debatir en la audiencia pública, que también fue rechazada. Con el instituto de la Iniciativa Ciudadana (que figura en la Carta Orgánica de Neuquén) el grupo buscaba obligar a los concejales a que se ventilaran los números de la deuda de CALF y el acuerdo con el municipio, cuando se llevara a cabo el análisis del proyecto en la comisión.

Como se declaró inadmisible, no tomará estado parlamentario ni será objeto de debate en las comisiones internas del Concejo. Se devuelve o archiva, con las 4.700 firmas.

La ordenanza fue sancionada por el anterior Concejo Deliberante, con la anuencia del oficialismo gaidista, de los concejales de diferentes bloques que integran el colectivo político «neuquinizate» y de segundas fuerzas aliadas. La insistencia con la nueva conformación política en el Deliberante, tampoco logró abrir la discusión sobre los números del convenio entre el Ejecutivo municipal y la concesionaria de energía de la ciudad.

La semana pasada, la actualización semestral de la deuda de CALF con Cammesa arrojó un resultado favorable a los usuarios pero inesperado: la acreencia se redujo en un 70% por el recálculo de intereses respecto de lo que se aplicó en febrero. Mientras la tasa CAN en la boleta subió un 19% por la actualización inflacionaria, la cuota de la deuda de Calf con Cammesa bajó de $2899 a $858, 25 pesos para los usuarios residenciales, que son unos 100.000 en la ciudad.



No hubo cuestionamientos sobre el cálculo que se hizo de la deuda que se cobró en las cuotas desde marzo a julio.

Genero aseguró que la municipalidad le retribuye a la cooperativa un 3,5% por ser agente de retención de la ecotasa (o tasa CAN), detalle que no figura en la ordenanza o su reglamentación. «Es lo que informó CALF ante el INAES», dijo Género.