Ni de Karina ni de Caputo: quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero que Javier Milei eligió en medio del caso Adorni

El Gobierno nacional activó un drástico rediseño en su primera línea de fuego comunicacional para intentar frenar una parálisis política que arrastra desde hace meses. El presidente Javier Milei designó al economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, desplazando de ese rol central a Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete debió dar un paso al costado de los micrófonos oficiales, acorralado por el desgaste de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El desembarco de Ravier marca un quiebre absoluto en la estética de Casa Rosada.

Tras una cumbre de casi seis horas el pasado viernes en la Quinta de Olivos entre el mandatario y el ministro coordinador saliente, la Casa Rosada decidió archivar el estilo confrontativo que caracterizó la gestión anterior. El nuevo portavoz asumirá formalmente sus funciones administrativas más adelante, pero desde este lunes coordina de manera informal el nuevo esquema de prensa, que reportará directamente a la Jefatura de Gabinete.

El perfil técnico que busca sepultar las chicanas: las caracteristicas del rol de Adrian Revier

El objetivo central del nombramiento es retirar la comunicación oficial del barro de las polémicas inmobiliarias y los viajes que salpican al entorno de Adorni. Durante un encuentro clave en las oficinas del Ministerio del Interior, se terminaron de delinear los alcances de la nueva Vocería, que buscará un tono marcadamente institucional y enfocado de forma exclusiva en las variables macroeconómicas.

Las primeras definiciones del nuevo esquema confirman la urgencia por recuperar la agenda pública. El Gobierno evalúa organizar una primera conferencia de prensa formal con la presencia de los periodistas acreditados esta misma semana, una práctica que estaba congelada desde que estalló el escándalo judicial del jefe de Gabinete.

El debut público de Ravier junto al Presidente ocurrirá este martes en un evento de la Fundación Faro, donde ambos disertarán sobre el libro «La Batalla por la Macroeconomía», que coescribieron años atrás.

En paralelo, en los despachos oficiales celebran la llegada de un perfil profesional y académico, ajeno a la carrera política tradicional, para intentar recrear la mística libertaria original que el Gobierno fue perdiendo con el de venir de la gestión.

“Intentaré aportar un granito de arena en la comunicación de gestión y trabajaré en dar respuestas a las dudas que puedan surgir”, anticipó el propio Adrián Ravier a través de sus redes sociales al confirmar el ofrecimiento presidencial.

Un equilibrista en el corazón de la interna libertaria

La nominación del economista funcionó como un inesperado bálsamo en medio de la sorda disputa que mantienen las dos tribus principales del ecosistema oficialista. Al tratarse de una decisión personalísima de Javier Milei, ninguna de las facciones internas pudo adjudicarse el nombramiento como un triunfo propio, lo que facilitó una tregua temporal en el Gabinete.

Sin embargo, el nuevo portavoz deberá hacer equilibrio sobre una delgada línea política debido a sus múltiples terminales de poder:

La terminal de Santiago Caputo: Ravier mantiene una relación excelente con el asesor presidencial debido a su rol como director académico de la Fundación Faro , la usina ideológica de donde el consultor extrae sus principales cuadros técnicos.

Ravier mantiene una relación excelente con el asesor presidencial debido a su rol como director académico de la , la usina ideológica de donde el consultor extrae sus principales cuadros técnicos. La terminal de Karina Milei: Por su condición de titular de La Libertad Avanza en La Plata, el flamante vocero debe reportar de forma obligatoria a la estructura partidaria que lidera la secretaria general de la Presidencia. Cerca de la «hermanísima» ya deslizan que la altísima exposición del cargo le serivrá como trampolín para competir por la gobernación de La Pampa en las elecciones de 2027.

El desafío inmediato para la Casa Rosada será demostrar si el recambio de nombres propios en el atril de prensa es suficiente para archivar la controversia judicial de Adorni y permitirle al Poder Ejecutivo recuperar la iniciativa política perdida.

Con información de Infobae