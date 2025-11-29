Rincón de los Sauces tendrá servicio de transporte urbano por primera vez

Los vecinos y vecinas de Rincón de los Sauces tendrán desde el 1 de diciembre el servicio de transporte público. La medida fue considerada como histórica para la localidad. Para la implementación se dispuso el que recorrido comience a las 6 de la mañana y hasta las 22. Se utilizará tarjeta para abonar el boleto. Desde la comuna se informó que se pueden consultar los horarios y las frecuencias.

El municipio rinconense confirmó que desde el próximo lunes se pondrá en marcha el colectivo urbano. Es la primera vez que la comuna cuenta con el servicio. De las especificaciones se informó que la empresa prestadora distribuyó 100 paradas a lo largo del ejido urbano. El viaje se abonará con tarjetas y para ello se podrán recargar. A la vez funcionará una aplicación en la que -como en otros lugares- se puede ver en tiempo real por dónde circula la unidad.

La comuna confirmó que los puntos oficiales de compra y recarga será únicamente el Palacio Municipal. Allí se podrán adquirir las tarjetas, cargar saldo y realizar cualquier consulta. Los horarios y las frecuencias también se puede conocer en la municipalidad.

Las paradas oficiales son únicamente las que cuenta con señalización y garitas. Se pide al resto de los vecinos con los vehículos particulares y empresas no estacionar en esos sectores, para garantizar un servicio seguro y ordenado.

Se indicó que pasarán en cercanias de las escuelas. La única oportunidad en que se permitirá a los pasajeros descender fuera de la parada será durante los días de lluvia y será por razones de seguridad. Habrá dos líneas: A y B con dos colectivos cada una.

De lunes a viernes será de 6 hasta las 22:15 que saldrá la última unidad. Mientras que los sábados, feriados y no laborables empezarán a las 8 y las 13, a las 15 y a las 21, también con dos líneas A y B.