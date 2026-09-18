El nuevo secreto de la decoración no está en los muebles: cómo elegir un aroma para cada ambiente

Los perfumes para el hogar dejaron de ser simplemente una forma de conseguir que la casa huela bien. La nueva tendencia propone elegir fragancias según cada espacio y el efecto que se busca generar. Cuáles funcionan mejor en el dormitorio, el living, el baño y la cocina.

Cuando pensamos en renovar un ambiente, generalmente aparecen primero los colores de las paredes, los muebles, la iluminación, los textiles o los objetos decorativos. Sin embargo, hay un elemento invisible que también puede modificar por completo la percepción de una casa: su aroma.

La llamada decoración olfativa gana protagonismo como una forma de darle personalidad a los ambientes sin realizar grandes cambios. La idea no consiste simplemente en colocar el mismo difusor en toda la vivienda, sino en seleccionar fragancias de acuerdo con el uso y la sensación que se quiere conseguir en cada habitación.

Según explicó la especialista Marina Volpe a Para Ti, los perfumes ambientales pueden transmitir sensaciones de frescura, limpieza, calidez y confort, además de contribuir a construir una identidad reconocible para un espacio.

Por qué el aroma también puede transformar la decoración

Hay casas que reconocemos apenas entramos por su perfume. Esto ocurre porque el olfato está estrechamente relacionado con la memoria y las emociones: determinados aromas pueden quedar asociados a personas, situaciones y lugares.

Por eso, la tendencia apunta a pensar el perfume como una capa más de la ambientación.

No se trata necesariamente de utilizar aromas intensos. De hecho, una fragancia demasiado invasiva puede producir el efecto contrario al buscado. La clave está en conseguir una presencia sutil y coherente con el ambiente.

Velas, difusores con varillas, sprays textiles y perfumes ambientales permiten incorporar esta tendencia sin necesidad de realizar cambios permanentes.

Qué aroma elegir para el living

El living suele ser uno de los espacios más sociales de la casa y, por eso, admite fragancias con mayor personalidad.

Las notas amaderadas, el ámbar, la vainilla suave o algunas combinaciones especiadas pueden aportar una sensación cálida y envolvente.

Si se busca un resultado más fresco y liviano, en cambio, se pueden elegir perfumes cítricos o verdes.

La intensidad también dependerá del tamaño del espacio: cuanto más pequeño sea el ambiente, más suave debería ser la fragancia.

Dormitorio: perfumes suaves para crear una sensación de calma

En el dormitorio conviene evitar los aromas excesivamente intensos.

Lavanda, flores blancas suaves, algodón, lino o notas ligeramente empolvadas suelen asociarse con ambientes tranquilos y frescos.

Los sprays para ropa de cama pueden ser una alternativa para quienes no quieren mantener permanentemente encendido un difusor o una vela.

En este espacio, el objetivo no debería ser que el perfume sea protagonista, sino que acompañe la sensación de descanso y confort.

Cocina: los cítricos pueden ser grandes aliados

La cocina plantea un desafío diferente porque allí conviven muchos aromas procedentes de los alimentos.

Por eso, limón, naranja, bergamota, pomelo y otras notas cítricas funcionan especialmente bien para aportar una percepción de frescura.

También pueden utilizarse aromas herbales, como romero o menta, siempre que no resulten demasiado invasivos.

Río Negro ya repasó anteriormente alternativas naturales para perfumar estos espacios utilizando plantas aromáticas, cáscaras de cítricos y especias.

Qué perfume funciona mejor en el baño

En baños y toilettes suele buscarse principalmente una sensación de limpieza y frescura.

Las fragancias acuáticas, cítricas y herbales pueden funcionar bien, al igual que algunos perfumes asociados con ropa limpia.

En estos ambientes pequeños será especialmente importante controlar la cantidad: un difusor demasiado intenso puede saturar rápidamente el espacio.

Recibidor: el aroma que puede convertirse en la identidad de la casa

La entrada merece una atención especial porque genera la primera impresión.

Una opción es colocar allí el perfume que se quiere convertir en la identidad olfativa del hogar y repetirlo de manera más sutil en otros sectores.

De esa forma, aunque cada habitación tenga características propias, existe un aroma que funciona como hilo conductor.

El error que conviene evitar al perfumar la casa

Uno de los errores más frecuentes es utilizar demasiadas fragancias diferentes en espacios conectados.

En viviendas con cocina, comedor y living integrados, por ejemplo, colocar tres perfumes intensos puede generar una mezcla poco agradable.

En esos casos conviene elegir una misma familia olfativa y variar únicamente algunas notas. Si en el living predomina una fragancia amaderada, por ejemplo, el comedor puede mantener esa base pero incorporar un toque cítrico.

La tendencia apunta, en definitiva, a pensar el aroma de la misma manera que pensamos una paleta de colores: cada ambiente puede tener personalidad propia, pero todos deberían dialogar entre sí.

Así, renovar la casa no siempre exige cambiar muebles, pintar paredes o comprar nuevos objetos. A veces, modificar el aroma puede ser suficiente para sentir un espacio completamente diferente.