Río Negro abre la tramitación del registro de vehículos, tras el retiro de la Nación

Desde el segundo trimestre, la Nación no informó a los gobiernos provinciales de las inclusiones y los cambios en las titularidades de los vehículos, que se inscriben en los Registros nacionales del Automotor. Esa modificación determinó que las agencias impositivas perdieran el seguimiento de los dominios y de sus dueños para sus bases de datos y, consecuente, su carga tributaria.

En Río Negro, a partir de abril, las inscripciones se derrumbaron a un tercio de los promedios mensuales del año pasado.

Esta dificultad fue adelantada por el titular de la Agencia, Alejandro Palmieri, en ocasión del debate impositivo del 2025 y, poco a poco, los registros rionegrinos comenzaron a normalizarse con los trámites en las oficinas por parte de los titulares. El organismo incorporó en los últimos días que esa carga pueda cumplirse en la página web.

El mecanismo quedó ahora supeditado a la iniciativa del dueño cuando, anteriormente, la Agencia disponía de la información oficial del Registro Automotor.

Registros en la Provincia 312.000 Padrón de los vehículos que registra actualmente la Agencia de Recaudación de Río Negro.

3.997 Unidades mensuales figuraban por altas, transferencias o cambios de provincias. Cayó a un tercio por la salida nacional.

La cartera tributaria informó que “cada contribuyente debe informar su alta o su transferencia” para “mantener actualizados los datos del dominio y asegurar la correcta liquidación del impuesto”, recordando que así se “evitarán intereses por mora o inconvenientes en el padrón”.

En el 2024, los trámites rondaban los 4.000 mensuales, entre unas 860 altas de vehículos 0km, 1.978 transferencias y 1.159 inscripciones por cambio de jurisdicción.

En junio, con el retiro nacional, las inscripciones por unidades nuevas se aproximaron a las 400, medio millar fueron transferencias y 300 registros de cambio de provincias.

La Agencia explica que “las medidas implementadas” permitieron recuperar la carga y volver a los “números normales”. Consigna que en octubre se incorporaron 1.033 unidades 0 km; las transferencias llegaron a 1.212 y 1.203 modificaciones de jurisdicción. Los tres registros totalizaron 3.448.

En Río Negro existen inscriptas 312.000 unidades, con una recaudación por Patentes que este año se aproximará a los 63.000 millones.

Toda la vida existió el traspaso automático de información del Registro Automotor a las provincias. Ya no es así, y se busco una solución”. Alejandro Palmieri, el titular de la Agencia de Recaudación de Río Negro.

El nuevo servicio online permitirá que los titulares de vehículos declaren altas de vehículos cero kilómetro y transferencias de usados realizadas en los Registros del Automotor.

Palmieri explicó que «los registros del Automotor son de Nación y, a partir de este año, no se entrega ya información a las provincias, que la recibían en forma mensual. Así que ahora las altas o bajas ya no llegan a las provincias. Por eso, el titular, después del trámite en el Registro, debe cumplir con la modificación en la Agencia de Recaudación para poder cargar la documentación y cumplir con la obligación registral».

El funcionario remarcó que “toda la vida existió el traspaso de la información automática de Nación a las provincias, con el trámite del Registro. Ya no es así, y las provincias cayeron en un problema, y Río Negro lo solucionó con este servicio web, que permite evitar a los contribuyentes concurrir a las delegaciones con la documentación y afrontar demoras. Así, la presentación de la información es muy sencilla».