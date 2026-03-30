Comienzan a llegar notificaciones de los radares de Río Negro

En la Ruta Nacional 3, en el acceso a Viedma, se ubica uno de los radares que administra la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Foto: Marcelo Ochoa

La Agencia Provincial de Seguridad Vial inició con la “primera etapa” del regreso de los radares en nueve accesos a localidades de Río Negro, sobre rutas nacionales, que comprende el envío de notificaciones de exceso de velocidad, pero por ahora sin cobrar las multas.

La medida preventiva “está enfocada en la concientización, con el objetivo de que los conductores conozcan cómo funciona el sistema antes de comenzar con las sanciones”, según informó el Gobierno.

Los radares están ubicados en la Ruta 22, en los accesos a Villa Regina, Cervantes y Río Colorado; la Ruta Nacional 3, en Viedma y Sierra Grande; la Ruta Nacional 250, en Lamarque; y la Ruta Nacional 151, en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal.

Se trata de los cinemómetros que fueron apagados en julio de 2024 -incluyendo tres que estaban listos para operar pero se postergó su inicio de actividad- al sancionarse una ley que buscó regular y fijar pautas claras para los controles de velocidad.

La Provincia en enero adjudicó la licitación de la operatoria de los cinemómetros controladores de velocidad y la emisión de multas a la empresa Brocart S.A que obtendrá el 35% del valor de las infracciones cobradas, una vez que se comience con la operatoria.

La notificación tendrá imágenes, velocidad y lugar exacto

La Agencia Vial no definió el plazo que se extenderá esta primera etapa de concientización en la cual los conductores recibirán notificaciones y evidencia de sus infracciones de tránsito en estos puntos controlados con imágenes, la velocidad registrada y el lugar exacto de la infracción. Hasta el momento tampoco se anticipó cuándo se comenzará a exigir el pago de las infracciones cometidas.

“La decisión apunta a ordenar la circulación y reducir riesgos en tramos donde, según registros oficiales, se repiten maniobras peligrosas y excesos de velocidad”, destacó la Provincia al informar que se vuelven a encender los radares.

Según indicó la Agencia Vial “las cámaras capturan evidencia fotográfica y datos técnicos que respaldan cada detección, lo que garantiza transparencia y reduce al mínimo cualquier margen de error”.

Este diario la semana pasada anticipó que la Agencia Vial ya tenía listas las señalizaciones en los puntos donde se ubican los radares y también estaban listos los equipos calibrados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).