Caso Loan Peña: María Victoria Caillava declara por primera vez en el juicio acusada por desaparición

María Victoria Caillava estuvo presente en el almuerzo realizado el 13 de junio de 2024 en la casa de Catalina Peña, donde Loan fue visto por última vez antes de desaparecer.

El juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este miércoles 7 de octubre en la provincia de Corrientes. Tras un receso de dos semanas en las audiencias, las actuaciones vuelven a desarrollarse ante las autoridades del Tribunal Oral Federal.

La jornada tiene como figura central a María Victoria Caillava, quien prestará declaración indagatoria por primera vez en el debate judicial. La exfuncionaria municipal buscará dar su versión de los hechos relacionados con la desaparición del menor de cinco años ocurrida a mediados de 2024.

La imputada se convierte de este modo en la cuarta persona acusada en decidir hablar directamente ante los jueces de la causa. Previamente ya hicieron uso de ese derecho el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Benítez.

Según informó Infobae, en el transcurso de la misma audiencia también prestarán su testimonio ante el estrado tres integrantes de la Policía Federal Argentina. Se trata de los efectivos José María Rodríguez, Leandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw, vinculados a las tareas investigativas.

El rol del matrimonio en el caso y la hipótesis del traslado

La postura de Caillava resulta un paso clave para la reconstrucción de los acontecimientos registrados el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal. Ese día se desarrollaba un almuerzo familiar en la vivienda de Catalina Peña, lugar donde el niño fue visto por última vez.

Caillava y su esposo, Carlos Pérez, arribaron a esa propiedad cerca del mediodía a bordo de una camioneta Ford Ranger blanca. A diferencia de otros asistentes, el menor y su padre, José Peña, no estaban previstos originalmente y decidieron concurrir a la reunión a último momento.

Carlos Pérez y María Victoria Caillava.-

La hipótesis principal impulsada por la Fiscalía sostiene que la camioneta del matrimonio fue utilizada para alejar a Loan del predio rural inmediatamente después de su captación. Los investigadores procuran determinar la secuencia exacta de movimientos a partir de esa sospecha central.

En ese marco, los peritajes practicados sobre el vehículo permitieron detectar rastros odoríficos correspondientes al menor. Además, se extrajo una muestra en el guardabarro delantero derecho que reveló un ADN nuclear masculino, cuyo origen continúa sometido a análisis técnico.

Cuáles son los registros telefónicos y testimonios sobre sus movimientos

Entre los elementos probatorios incluidos en la requisitoria de elevación a juicio, figuran las comunicaciones previas mantenidas por la acusada. Mediante la extracción de datos de su teléfono, los peritos detectaron intercambios con Laudelina Peña anteriores al almuerzo, aunque sus contenidos no quedaron guardados.

El tribunal analiza minuciosamente los desplazamientos efectuados por la exfuncionaria durante las horas posteriores a la desaparición. Entre esos movimientos se destaca su presencia cerca de las 23 en el Hospital Juan Romero de la localidad de 9 de Julio.

Algunas de las declaraciones contrapuestas brindadas por testigos presenciales sobre su estado de salud y la presencia del vehículo en las inmediaciones de la guardia marcan puntos cruciales sobre los cuales la defensa deberá dar explicaciones. De esta manera, el tribunal busca cerrar inconsistencias en la cronología trazada por la acusación pública.