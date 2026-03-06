Coparticipación en Río Negro: intendentes del Alto Valle pidieron compensar a los municipios que podrían verse afectados

La primera mesa zonal convocada por el gobierno de Río Negro para debatir la actualización de los índices de coparticipación se llevó adelante en Regina con la participación de siete municipios del Alto Valle. El encuentro marcó el inicio de una serie de reuniones regionales que la provincia prevé realizar durante estas semanas para analizar posibles cambios en el esquema de distribución de recursos entre municipios.

El encuentro reunió a los intendentes Luis Albrieu (Regina), Albino Garrone (Godoy), Gustavo Amati (Fernández Oro), Claudia Montanaro (Cervantes), Silvia Penilla (Huergo), Miguel Petricio (Mainqué) y Lucas González (Chichinales). Los jefes comunales participaron junto a equipos técnicos provinciales en una instancia de intercambio que buscó revisar los criterios que hoy determinan cómo se reparten los fondos provinciales.

La propuesta elaborada por el Ministerio de Hacienda muestra escenarios distintos entre los municipios del Alto Valle Este. Regina aparece como el caso con mayor caída proyectada, con una baja cercana al 19%, lo que representaría unos 230 millones de pesos menos tomando como base los datos de 2025. También tendrían reducciones General Godoy (–4%), Chichinales (–3%) y Mainqué (–2%).

En el otro extremo se ubica Fernández Oro, que tendría el mayor incremento, con una suba cercana al 52%, equivalente a unos 149,6 millones de pesos más. También crecería Cervantes, con un aumento estimado del 9%, mientras que Ingeniero Huergo prácticamente no registraría cambios en su participación.

Coparticipación en Río Negro: consenso para avanzar con la actualización

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, señaló que la actualización de los datos puede ayudar a reflejar mejor el crecimiento que tuvieron algunas ciudades en los últimos años. “Para mi ciudad, que tuvo un crecimiento tanto poblacional como de viviendas, es importante que se determinen valores más cercanos a la realidad”, planteó.

Montanaro también remarcó que durante la reunión se analizó el uso del censo como herramienta para medir la población de cada municipio. Según explicó, aunque algunos intendentes plantearon reparos, coincidieron en que sigue siendo el indicador más cercano a la realidad.

Los intendentes Claudia Montanaro de Cervantes y Albino Garrone de Godoy. Foto: Juan Thomes.

Desde Ingeniero Huergo, la intendenta Silvia Penilla consideró que la revisión de los índices era un tema pendiente desde hace tiempo. “Ya no se podía estar con datos de los noventa”, sostuvo, y explicó que en el caso de su municipio la simulación prácticamente no modificaría su participación en el reparto.

Por su parte, el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, celebró la instancia y destacó que entre los municipios hubo coincidencias sobre algunos aspectos centrales del sistema vigente. “Se pudo llegar a un consenso de no tocar los valores del 20, el 40 y el 40”, explicó al referirse a la fórmula actual de distribución que combina tres componentes: un 20% distribuido en partes iguales entre los municipios, un 40% vinculado a la recaudación y otro 40% determinado por la población.

Según explicó, abrir una discusión sobre esa estructura habría complicado el proceso. “Si empezábamos a modificar eso íbamos a tardar muchísimo y probablemente iba a beneficiar a algunos y perjudicar a otros”, sostuvo.

La intendenta de Huergo junto al intendente de Chichinales. Foto: Juan Thomes.

Pedidos de acompañamiento para municipios afectados

Entre los municipios que podrían registrar reducciones en su participación surgieron planteos vinculados a mecanismos de acompañamiento. El intendente de Mainqué, Miguel Petricio, explicó que uno de los pedidos fue evaluar herramientas que permitan equilibrar el impacto.

«Solicitamos que exista una especie de fondo compensador para equilibrio y en auxilio de aquellos municipios que perdemos» Miguel Petricio, intendente de Mainqué.

El intendente de Chichinales, Lucas González, planteó que en el análisis también deberían considerarse factores vinculados al funcionamiento de cada municipio, como la extensión territorial o la dispersión de los barrios. “Para municipios como el de Chichinales es más difícil sostener los servicios por las distancias del pueblo”, señaló.

En el caso de General Godoy, el intendente Albino Garrone también planteó la necesidad de acompañar a las localidades que podrían registrar caídas en la coparticipación. “Estoy pidiendo que se compense de alguna manera a aquellos municipios a los que se les va a bajar la coparticipación”, sostuvo.

Además, planteó que en el futuro se analice actualizar con mayor frecuencia algunos de los indicadores utilizados en el cálculo, especialmente los vinculados a la recaudación.

Desde Regina, el intendente Luis Albrieu explicó que durante la reunión también hubo acuerdo entre los jefes comunales sobre algunos aspectos técnicos del sistema vigente. El jefe comunal advirtió que en algunos casos el impacto de la actualización podría ser significativo y planteó la necesidad de una transición.