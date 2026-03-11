Río Negro destinará $1.000 millones para compensar a municipios por la coparticipación

Los municipios de Río Negro que tendrán una pérdida con el nuevo esquema de coparticipación propuesto por el Gobierno, en base a los indicadores de población del Censo 2022, tendrán una compensación por tiempo limitado de un fondo mensual de 1.000 millones de pesos, según anticipó el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos.

El monto disponible para la compensación hasta el momento no había sido revelado por el Gobierno, que ayer cumplió su tercera mesa zonal con intendentes cordilleranos en Bariloche, donde hubo “buena sintonía” y respaldo, debido a que se trató de un grupo que tendrá mayores recursos con el esquema propuesto, especialmente Dina Huapi (50%) y El Bolsón (27%).

Ríos anticipó a RÍO NEGRO que si bien “está todo bajo estudio y análisis”, el cálculo oficial es que se dispondrá de “1.000 millones de pesos por mes para repartir” entre los municipios con retracción por el índice poblacional. Se trata de 24 localidades de las 39 intendencias.

Sin embargo, el ministro no anticipó cómo será ese reparto ni el plazo que se extenderá. “La idea es que ningún municipio tenga un perjuicio”, dijo Ríos, quien remarcó que el equipo del ministerio de Hacienda está encargado de esa evaluación “incluso incorporando profesionales económicos de otras localidades como parte del esquema de acompañamiento técnico”.

Intendentes de Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi y Ñorquinco tuvieron el encuentro regional con el ministro Agustín Ríos por la coparticipación provincial. Foto: Chino Leiva

“Confiamos que la solución va a ser la mejor que le quepa a los municipios y la Provincia en cuanto a las posibilidades que tenga la Provincia, pero no vamos a dejar a ningún municipio que ponga en riesgo su gobernabilidad o proyección en cuanto a la cuestión presupuestaria que llevaron adelante”, señaló el jefe de la cartera política que encabeza junto a su segunda, Natalia Almonacid, la ronda de reuniones que seguirá mañana con la Línea Sur.

Ríos reiteró que la compensación es un compromiso del gobernador Alberto Weretilneck que dejó la premisa de “no dejar ningún municipio atrás”. Insistió además que “nada está cerrado” porque continúan las reuniones zonales con la idea de llegar a fin de mes con una definición.

El ministro dejó para otro momento la discusión de compensación a los municipios turísticos como Bariloche que plantean que su población se duplica por los visitantes y se reconoce el aporte por su población permanente. Remarcó que la coparticipación es un “esquema federal” de la Provincia y ejemplificó que las regalías petroleras se distribuyen en un 35% con todos los municipios aún los que tienen pozos petroleros a 500 kilómetros.

«Todos quedan conformes» con la metodología

El ministro destacó que en todos los encuentros realizados hasta el momento con los intendentes (estuvo en Regina y Viedma anteriormente) “todos quedan conformes en cuanto a que los datos y la metodología que se utiliza son las únicas razonables hoy, más allá de alguna disconformidad, para actualizar los datos todas las otras variables presentan un sesgo”, señaló y puntualizó que el padrón y los medidores de electricidad fueron tomados en cuenta y se realizaron simulaciones pero se descartarían como variable porque no representan de manera fiel la realidad poblacional.

Admitió que de alguna manera se van “descartando” esas opciones y remarcó que “los intendentes se terminan de conformar y validar que el censo y cómo impacta la recaudación son los únicos mecanismos sinceros que tenemos, homogéneos y directos para actualizar los datos”.

En la cordillera Ríos recibió el respaldo de los jefes comunales Walter Cortés (Bariloche), Hugo Cobarrubia (Dina Huapi), Bruno Pogliano (El Bolsón) y Miguel Cuminao (Ñorquinco). “Las municipalidades de alguna forma tienen que ser oficialistas porque aislarse no llega a nada y el que sufre es el pueblo y nosotros tenemos que responder a las necesidades de la gente”, dijo el barilochense que tiene buena sintonía con el gobernador Weretilneck y valoró que su ciudad obtendría unos 195 millones de pesos más.