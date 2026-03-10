Nueva coparticipación: los intendentes cordilleranos ganan y celebran el esquema

Intendentes de Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi y Ñorquinco tuvieron el encuentro regional con el ministro Agustín Ríos por la coparticipación provincial. Foto: Chino Leiva

Los intendentes de la cordillera tuvieron hoy su turno en la mesa de diálogo impulsada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, y expresaron su apoyo unánime al nuevo esquema planteado en base a los datos del Censo 2022, a pesar de tener diferencias con el resultado de esa medición, pero coincidieron que se trata de la metodología más fiable.

La reunión fue amena y no se extendió demasiado porque en la cordillera todos los intendentes salen ganando con el nuevo esquema. Dina Huapi recibirá un 50% más según las proyecciones de los aportes del 2025; El Bolsón un 27% más; Bariloche un 5% más y solo Ñorquinco, entre los jefes comunales presentes, tiene una retracción del -2%, que será compensado.

Walter Cortés (Bariloche), Hugo Cobarrubia (Dina Huapi), Bruno Pogliano (El Bolsón) y Miguel Cuminao (Ñorquinco) fueron los invitados en la tercera reunión regional que encabeza el ministro junto a la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y equipos de Hacienda, Estadística y Censos, y Agencia de Recaudación.

“La reunión fue muy positiva, venimos con una buena sintonía con los intendentes”, valoró Ríos en diálogo con Diario RÍO NEGRO. En la misma línea se expresaron los jefes comunales que pusieron en valor el “punto de partida” del gobernador Alberto Weretilneck de actualizar la coparticipación que hoy se basa en los datos poblacionales de 1911.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, encabezó el encuentro con intendentes cordilleranos para debatir la coparticipación. Foto: Chino Leiva

Ríos señaló que en todos los encuentros realizados hasta el momento con los intendentes (estuvo en Regina y Viedma anteriormente) “todos quedan conformes en cuanto a que los datos y la metodología que se utiliza son las únicas razonables hoy, más allá de alguna disconformidad, para actualizar los datos todas las otras variables presentan un sesgo”, señaló y puntualizó que el padrón y los medidores de electricidad fueron tomados en cuenta y se realizaron simulaciones pero se descartarían como variable porque no representan de manera fiel la realidad poblacional.

El ministro admitió que de alguna manera se van “descartando” esas opciones y remarcó que “los intendentes se terminan de conformar y validar que el censo y cómo impacta la recaudación son los únicos mecanismos sinceros que tenemos, homogéneos y directos para actualizar los datos”.

Cortés, Pogliano y Cobarrubia destacan la discusión

Cortés destacó que se discuta la actualización de la coparticipación y pidió “darle más protagonismo a las intendencias, hay que empezar de abajo para arriba, de esa forma se va a poder gobernar bien y se va a poder repartir bien”.

“Las municipalidades de alguna forma tienen que ser oficialistas porque aislarse no llega a nada y el que sufre es el pueblo y nosotros tenemos que responder a las necesidades de la gente”, dijo el barilochense que tiene buena sintonía con el gobernador Weretilneck y valoró que su ciudad obtendría unos 195 millones de pesos más.

Walter Cortés y Hugo Cobarrubia entre los intendentes que acompañan el nuevo esquema de coparticipación. Foto: Chino Leiva

Pogliano destacó “la convocatoria del gobernador para hablar de una ley que tiene un anclaje del año ’91, que se basa en datos que no tienen actualidad, es una ley que hay que modernizar y agilizar”, alentó y remarcó que El Bolsón con su crecimiento poblacional le permitirá obtener unos 137 millones de pesos más.

“La coparticipación y todo ingreso que mejore en un momento difícil de la economía es bienvenido, como bien dice el gobernador no hablamos de ganadores o perdedores, hablamos de equidad, de modernizar una ley que tenga datos que se ajusten a la realidad”, enfatizó Pogliano a quien la coparticipación le representa el 40% de los ingresos del municipio, una ecuación que revirtió en su gestión.

Bruno Pogliano destacó que se modifique la base de los datos que aún se mantienen con el Censo de 1991. Foto: Chino Leiva

Para Cobarrubia, uno de los intendentes que tendrá el mayor salto en coparticipación con un crecimiento del 50%, la discusión “es el punto de partida bueno para avanzar en este tema que estaba muy retraído”. Su comuna recibiría unos 89 millones de pesos más por mes.