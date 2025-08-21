Río Negro dictó la conciliación obligatoria entre Román y los gremios municipales de Allen

Un nuevo camino se abre en el conflicto entre los gremios municipales y la gestión del intendente de Allen, Marcelo Román, que lleva semanas en una creciente tensión. La secretaria de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria entre las partes involucradas por 10 hábiles, hasta el tres de septiembre inclusive. La primera audiencia tendrá lugar este viernes a las 10 en la delegación de trabajo de Allen.

Durante los siguientes días tanto los gremios como el Ejecutivo, deben cesar con las medidas para poder dar lugar, a través de audiencias, a posibles soluciones. «El gremio debe cesar con las medidas de fuerzas y el Ejecutivo no debe ejercer ninguna medida contra los trabajadores», explicó Carolina Suarez, dirigente de ATE Allen en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Según los gremios, esta conciliación tiene la característica que es «amplia» por lo que incluye retrotraer la situación al día cero cuando comenzó el conflicto. Esto se refuerza en el artículo 3 de la resolución, en la cual Río Negro intima a las partes a abstenerse de llevar adelante medidas de acción directa, lo que implica para las gremiales cesar con las medidas de acción directa dispuestas; y para la municipalidad de Allen el cese inmediato de cualquier actividad en contra de los Obreros, Empleados Municipales, sus Dirigentes y representantes de base, como así también cualquier otra medida que se hubiese dispuesto antes y durante el conflicto suscitado y agravara el mismo.

En ese marco, los gremios mantienen que se debe reincorporar inmediatamente a los 20 trabajadores despedidos durante julio, «se va a tratar paritarias que es el centro del conflicto y los despidos que surgieron en el medio del conflicto mientras estábamos en asamblea permanente y movilización y luego el paro», afirmó Alejandra Zuñiga de UPCN Allen.

Sin embargo, la delegada de ATE explicó que este jueves el gremio pidió hablar con la titular de la secretaria de Legales del municipio sobre la reincorporación de los trabajadores, «nos respondió con una rotunda negativa es por eso que enviamos una nota para que intervenga la secretaria de Trabajo provincial y se ejecute la reincorporación», afirmó Suarez.

Por su parte desde el gremio de Soyem afirmó que acatarán la conciliación e incorporará dentro de los pedidos el pago de la deuda que tiene el Ejecutivo con los gremios.

Otro de los reclamos destacados por los gremios fue el pedido de poner fin al “hostigamiento, la persecución y el maltrato ejercido por funcionarios hacia los trabajadores municipales”.

Desde ATE recordaron que las medidas de fuerza comenzaron debido a la entrega incompleta de la indumentaria de invierno, y se fueron agravando tras el pago desdoblado del aguinaldo, el pago escalonado del sueldo y la ausencia de una propuesta en la mesa paritaria, lo cual llevó a un paro de actividades.

Marcha en contra de Román: cientos de personas denunciaron el abandono de Allen

Cientos de personas marcharon por las calles de Allen. (Foto: INFORO)

Durante la noche de este miércoles cientos de personas se movilizaron por el centro de la ciudad de Allen en una protesta contra del intendente Marcelo Román, el estado de abandono de la ciudad y la grave crisis institucional y económica.

La marcha tuvo como punto de concentración el edificio municipal y luego se desplazó por las principales calles de la ciudad. Entre las consignas se remarcó la falta de limpieza, la acumulación de basura, las calles deterioradas y la ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo municipal.

En algunos carteles se apuntó contra Sebastián Ocampo, empresario de medios, denunciado por su participación y usurpación de autoridad, y contra el intendente, Marcelo Román, principal apuntado por delito de peculado.