Marcelo Román, sobre la crisis en Allen: «También soy responsable. Uno a veces peca de confiado»

Marcelo Román aseguró hoy que «no está preocupado» por la causa judicial que lo investiga por peculado, como parte de su estrategia judicial optó por no hablar de Sebastián Ocampo, el empresario local de medios al que se acusó de tener un rol central en su Gobierno, y afirmó que políticamente sigue estando en La Libertad Avanza. Como mea culpa de la situación que hoy vive el municipio aseguró que «uno a veces peca de confiado».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO después de varios intentos frustrados de entrevistarlo en los últimos meses, que Román justificó con demandas de la gestión, el intendente de Allen habló de la compleja situación que vive el municipio de Allen y de la vuelta al diálogo con el gobernador Alberto Weretilneck, que se había cortado cuando Román se pasó a La Libertad Avanza, tras llegar a la intendencia por el radicalismo, en el marco del «gran acuerdo» que lideró el actual mandatario provincial.

«No me preocupa. Yo estoy tranquilo porque nosotros siempre actuamos, desde el primer momento, con transparencia, con honestidad. Todo está bajo resolución, bajo los actos administrativos correspondientes», indicó Román sobre la causa judicial que está en etapa de investigación preliminar desde julio.

En este sentido defendió el gasto que demandó la Fiesta de la Pera en su última edición, 567 millones según el Tribunal de Cuentas, en el impacto comercial que generó su realización en el centro de la ciudad. Román dijo que toda esta información estuvo disponible, y que lo «llamativo es que ahora la saca el Tribunal de Cuentas».

Román reconoció una deuda del municipio con proveedores de 830 millones de pesos y dijo que el Tribunal de Cuentas «malinformó a la ciudadanía porque hablan de una deuda de alrededor de 2000 y pico de millones de pesos y no es así».

«Hay que decir también que la coparticipación ha bajado considerablemente», remarcó. Dentro de las deudas con el municipio planteó que hay grandes empresas que deben hasta 60 millones de pesos en retribuciones municipales.

También planteó que por una ordenanza que sacó el Concejo Deliberante «estamos cobrando las tasas con valores del año 2023». Esta ordenanza fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia, que afirmó que el poder legislativo municipal es «quien ostenta la competencia en materia impositiva«.

Además, el intendente de Allen aseguró a Diario RÍO NEGRO que en el marco de la complejidad de los números del municipio, se realizó «una reestructuración más allá del equipo técnico de jefaturas, se bajaron muchas direcciones, jefaturas, se pasaron algunos jefes a contrato».

También mencionó que ahora hay seis funcionarios menos en el organigrama en el marco de una ajuste de la planta política. Sobre las desvinculaciones reconoció que no se renovaron los contratos de unas 20 personas.

Sobre este tema, Román dijo que en el organigrama municipal son alrededor de 120 los puestos políticos y hoy se están ocupando 71 . «Dentro de esos 71 hay 41 que son de planta permanente», aclaró.

Cuál es el posicionamiento político de Román

Con la crisis que afecta al municipio y su gestión, Román perdió respaldo de La Libertad Avanza, el partido al que se había pasado tras ganar la intendencia. Cuando se lo consultó sobre cuál es su posicionamiento actual afirmó: «Yo sigo afiliado a la Libertad Avanza, por el momento sigo siendo el vicepresidente en Río Negro de La Libertad avanza, pero mi preocupación hoy en día es gestionar en la municipalidad».

«Más adelante vendrán tiempos de de ver el posicionamiento dentro del Partido de la Libertad Avanza y la relación con el resto de de de los partidos», remarcó. En lo que no dejó dudas Román es que no tiene relación con el radicalismo, su partido de origen.

Sobre su relación actual con el gobernador Weretilneck, luego de que el mandatario provincial lo recibió en Viedma la semana pasada, dijo: «Convenimos en que Allen es una ciudad muy importante dentro de Río Negro y tenemos que garantizar la gobernabilidad» y sobre todo eh como te dije anteriormente, no descuidar el trabajar para cada uno de nuestros vecinos», recordó sobre su reunión con el gobernador Weretilneck.

La protesta de anoche contra el municipio y la denuncia de intentos de destitución

Román habló sobre la protesta frente al municipio de Allen que se hizo el miércoles por la noche. «Pasa que a veces hay dirigentes están fogoneados», deslizó el jefe comunal, sobre la manifestación que fue convocada desde los gremios municipales

Días atrás Román afirmó que había personas que trabajan para su destitución y este jueves lo ratificó. «No es de ahora, desde principio de la gestión de alguna u otra manera intentaron empañar nuestro gobierno», afirmó. «Lo vivimos desde el primer momento, que hubo operetas políticas y era vox populis de que no llegábamos a fin de año», recordó.

El mea culpa del intendente de Allen

Finalmente el intendente esbozó un mea culpa en la situación que vive el municipio: «También soy responsable», dijo. Cuando se le consultó de qué forma es responsable, afirmó que de «confiar mucho de la gente que me rodeaba en su momento». «Uno a veces peca de confiado», reconoció.

Cabe recordar que a lo largo de su gestión varios funcionarios se fueron de su Gabinete. Algunos de ellos incluso denunciaron hostigamiento y maltrato laboral y mencionaron el rol clave de Sebastián Ocampo pese a no tener un cargo. Román solo reconoció en las últimas semanas que el empresario era su asesor externo.

Por último, afirmó que están evaluando la posibilidad de impulsar la emergencia económica del municipio a través de una ordenanza. «No la descartamos, para empezar a sentarnos con todos los proveedores y darles tranquilidad, y sobretodo también garantizar los sueldos de todo el personal».