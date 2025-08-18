Marcelo Román le contestó al Tribunal de Cuentas de Allen: «Las elecciones se ganan en las urnas»

El intendente de Allen, Marcelo Román, salió a contestarle a la nueva presidente del Tribunal de Cuentas, Belén Villar, que brindó un informe en el Concejo Deliberante local en el que afirmó que al 30 de junio de 2025 la deuda del municipio con proveedores supera los 2.900 millones de pesos, mientras que el total de ingresos, sumando la coparticipación de impuestos nacionales, la coparticipación provincial y los ingresos propios del municipio, ronda los 1.387 millones de pesos.

«¡Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional!», indicó Román en un posteo que subió a sus redes sociales. “No vamos a permitir que le sigan mintiendo a nuestros vecinos», agregó.

Román lleva semanas en medio de una tormenta política, principalmente después de una denuncia justamente del Tribunal de Cuentas a mediados de julio, en la que se pidió a la Justicia Penal que se lo investigue por peculado y por los vínculos con el empresario local de medios Sebastián Ocampo, a quien también se denunció por usurpación de cargo público.

«Desde el Gobierno Municipal expresamos nuestro enérgico rechazo al informe recientemente enviado por la actual presidente del Tribunal de Cuentas, Belén Villar, al Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Consideramos dicho documento un acto irresponsable, con claros fines políticos, que busca generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos y omisiones deliberadas», señaló Román esta tarde ante el último informe del órgano de contralor.

El jefe comunal dijo que a su entender el informe carecía de validez técnica porque no tenía la firma del contador del Tribunal de Cuentas.

La deuda del municipio según Marcelo Román

Román indicó que «la deuda actual real es mucho menor a la denunciada por el Tribunal de cuentas, la misma resulta ser $830.000.000, aproximadamente, cifra afrontable en el contexto de las finanzas municipales».

El intendente señaló que se omitió intencionalmente fue mencionar la deuda que mantienen contribuyentes con el Municipio, que asciende a más de $3.100.000.000 de pesos, aproximadamente, entre ellos empresas y comerciantes que aún no han regularizado sus obligaciones.

Además afirmó que se ocultan datos relevantes como los $ 29.000.000 en regalías mensuales que el Municipio destina a obras públicas, una inversión clave para el desarrollo local, destacó.

Respecto a los cuestionamientos sobre la Fiesta de la Pera, en la que el Tribunal de Cuentas dijo que se gastaron 567.113.095 pesos, Román dijo que «dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local». «La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico», remarcó.

«Las elecciones se ganan en las urnas, no mintiendo ni manipulando informes desde un escritorio», finalizó el jefe comunal.