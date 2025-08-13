Tensión en Allen: fracasa otra reunión y el paro municipal se agrava

La tensión aumenta en el edificio municipal de Allen, los tres gremios municipales de Allen, ATE, Soyem y UPCN ratifican el paro por tiempo indeterminado luego de mantener una nueva reunión con la Jefa de Gabinete, Silvina Tronelli y la secretaria de Hacienda, Cristina Bravo, y no obtener respuestas a sus reclamos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria adjunta de ATE, Carolina Suarez afirmó que nuevamente la respuesta fue «no hay plata» y sostuvo que «los trabajadores y trabajadoras que no hacen más que recibir destratos desde la indumentaria entregada fuera de tiempo, el aguinaldo desdoblado, sin propuesta salarial, sumado a la violencia que ejercen algunos funcionarios en su contra sin olvidar los despidos arbitrarios que dejaron familias sin su sustento».

Trabajadores municiples de Allen reclaman frente al municipio. (Foto: Gentileza)

Además mencionó que ahora también «corre peligro» el adelanto del salario establecido por el estatuto municipal. «Ya hubo una disminución en el monto que daban, ahora corre peligro que puedan acceder a ese derecho que tienen los trabajadores», afimó Suarez.

Por su parte desde Soyem, afirmaron que mañana definirán cuáles medidas van a sumar al paro pero aseguraron que se van a «endurecer» más. Además agregaron que todavía siguen sin depositar las cuotas sindicales y están sin cobertura de seguro «porque eso también lo deben».

Las medidas, que iniciaran a media noche, afectarán sectores tanto de desarrollo social como guarderías, del corralón municipal, servicios públicos y administración, entre otros en los que se desempeñan los más de 400 empleados que tiene el municipio.

Desde los gremios afirman que la situación esta «muy complicada» y que continuarán con las medidas hasta que el intendente, Marcelo Román, les de una respuesta a los reclamos que van desde aumento salarial, reincorporación de los trabajadores despedidos, el pago de las cuotas alimentarias, sindicales y de prestamos, y la entrega de la indumentaria correspondiente.