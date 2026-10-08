Inició la obra de la ruta al aeropuerto de Bariloche: proyecta una carga de 3.800 vehículos diarios

Los trabajos en la ruta al aeropuerto de Bariloche ya comenzaron. La obra tiene plazo de 270 días corridos. Foto: Chino Leiva

Con el despeje de la traza y banquinas y movimientos iniciales, la empresa Agrovial S.A comenzó los trabajos de la obra que repavimentará la Ruta Provincial 80 que accede al aeropuerto internacional de Bariloche por donde se proyecta que circularán 3.812 vehículos diarios.

A pesar de la intensa lluvia de este jueves, operarios de la empresa trabajaban esta mañana en la arteria, aunque se deberá esperar mejores condiciones climáticas para avanzar en la intervención.

La obra de repavimentación de un tramo de 5,6 kilómetros, desde la intersección con la Ruta Nacional 40 en la Circunvalación hasta la barrera de acceso al aeroestación, es financiada por el gobierno provincial con un crédito del Banco de Desarrollo para América Latina-CAF con un presupuesto de 4.475 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 270 días corridos, aunque dependerá del factor climático.

El acceso al aeropuerto de Bariloche será renovado. Imagen ilustrativa gentileza Gobierno de Río Negro

Un estudio previo realizado por Vialidad Provincial proyectó una circulación diaria de 3.812 vehículos solo para el ingreso a la terminal, que es una de la estaciones con mayor crecimiento del país.

Según datos de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), entre enero y agosto de 2026 circularon por el aeropuerto 1.613.000 pasajeros entre arribos y partidas de vuelos de cabotaje e internacionales, sin contar los aviones privados que llegan habitualmente en la alta temporada.

Una vieja demanda del sector turístico

La obra es una vieja demanda del sector turístico de Bariloche porque se trata de una de las principales puertas de entrada a la ciudad, que presenta un deterioro avanzado con grietas y desniveles. Los últimos trabajos de importancia en esta arteria fue la iluminación con cableado soterrado que se realizó en 2018.

Así quedará la ruta al aeropuerto de Bariloche. Imagen render de Gobierno de Río Negro

“Esta intervención permitirá recuperar integralmente uno de los accesos más importantes de la provincia, mejorando las condiciones de transitabilidad y seguridad para miles de usuarios que utilizan diariamente esta ruta”, destacó el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün.

Los trabajos iniciados contemplan la repavimentación de la calzada con un ancho de 6,7 metros y también extender el pavimento a las banquinas, con un tramo de 1,20 metros, mientras que otro sector de banquina de 1,30 metros quedará sin pavimentar. También se realizará un acceso al predio de la Sociedad Rural de Bariloche y obras hidráulicas con gaviones y enrocado sobre el puente de Arroyo del Medio, más cercano a la terminal aeroportuaria.

El objetivo del Gobierno es “optimizar el funcionamiento del corredor vial y prolongar la vida útil de la infraestructura”.