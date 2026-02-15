Río Negro evalúa prorrogar el régimen de pago anual de los impuestos Inmobiliario y Automotor

La posibilidad del pago anual de los impuestos Automotores e Inmobiliarios vence el próximo viernes 20 aunque, posiblemente, exista una prórroga de su vigencia.

Esa extensión del régimen tributario no fue admitida en la Agencia de Recaudación, donde sí se insiste en que la respuesta de los contribuyentes arroja una “mayor adhesión en comparación con el año anterior”, según la información difundida en la última semana.

Un motivo para la ampliación del período se corresponde con la existencia de una semana hábil corta en el último tramo de la posible adhesión. Los dos días feriados -el lunes 16 y el martes 17- perjudicarán al pago anual y la recaudación.

Aumento interanual 48,4% Porcentaje de incremento que registró la recaudación total de impuestos propios en enero en relación a igual mes del 2025.

Además, el año pasado, las autoridades de la cartera impositiva prorrogaron este plan de pago hasta mediados de marzo cuando, en principio, vencía el 21 de febrero.

Los registros oficiales arrojaron un incremento interanual de los ingresos totales de los tributarios propios del 48,4%.

El esquema se concentra en los tributos Inmobiliario y Automotores, proponiendo el pago del año completo con un descuento del 20% para quienes se encuentren sin deuda o con su situación regularizada al 31 de diciembre de 2025.

La quita del costo impositivo del año se limita al 5% cuando el contribuyente presenta obligaciones pendientes.

La cancelación adelantada evita afrontar las actualizaciones mensuales de las cuotas, que la Agencia de Recaudación aplica a los tributos originales.

También, la Provincia resalta el financiamiento de pago de hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Patagonia, junto con el resto de los medios de pago habilitados.