En Río Negro es alta la adhesión inicial al pago anticipado de impuestos

La atención al público se realiza en todas las delegaciones de la ARTRN. Foto: Marcelo Ochoa.

Más de 46.000 pagos se registraron hasta el momento en la cancelación anual de los impuestos Automotor e Inmobiliario en la provincia de Río Negro que estará vigente hasta el 20 de febrero próximo.

Esta modalidad permite adelantar el pago de todo el año y acceder a un descuento del 20% para quienes se encuentren sin deuda o con su situación regularizada al 31 de diciembre de 2025 y una quita del 5% sobre el total para los contribuyentes con deuda; además de la posibilidad de abonar la operación en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del banco Patagonia.

La información oficial indica que que los primeros días de vigencia del programa 31.417 contribuyentes optaron por el Pago Anual con 46.141 pagos: 16.551 corresponden a Automotor y 29.590 a Inmobiliario.

El Pago Anual puede abonarse utilizando todos los medios de pago habilitados, como débito, billeteras virtuales, transferencias y tarjetas de crédito; mientras que las boletas fueron enviadas, a principios de enero, al correo electrónico declarado ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro y también pueden descargarse desde agencia.rionegro.gov.ar.

Alivio para productores afectados por el clima

Además, desde la pasada semana están vigentes las exenciones impositivas durante todo el año para productores de los departamentos de General Roca, Avellaneda, Adolfo Alsina y El Cuy afectados por heladas primaverales tardías, tormentas de granizo y lluvia.

El beneficio es para todas las cuotas del Impuesto Inmobiliario correspondiente a inmuebles rurales y subrurales, y al Impuesto a los Automotores afectados a la actividad productiva.

La exención es del 100% para los productores declarados en Desastre Agropecuario y del 50% para aquellos incluidos en el Estado de Emergencia Agropecuaria.

Datos 16.551 operaciones corresponden al pago del impuesto Automotor.